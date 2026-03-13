Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо сыграет два матча за два дня. Известны дата, время и соперники
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 11:39 | Обновлено 13 марта 2026, 11:51
1071
0

В пятницу подопечные Игоря Костюка сыграют против «Оболони», в суботу встретятся с «Левым Берегом»

ФК Динамо Киев

В пятницу, 13 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся две киевские команды – «Динамо» и «Оболонь».

Команды сыграют на стадионе имени Валерия Лобановского, стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Уже в субботу, «бело-синие» проведут товарищеский поединок, чтобы игровую практику получили те футболисты, которые не смогут выйти на поле против «пивоваров» или те, кто получит ограниченное игровое время в пятницу.

Соперником команды Игоря Костюка станет представитель Первой лиги – «Левый Берег». Встреча начнется в 13:00 и состоится на учебно-тренировочной базе «бело-синих» в Вите-Литовской.

После 19 туров «Динамо» идет на четвертой позиции в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Для «Левого Берега» эта контрольная встреча станет одной из заключительных перед возобновлением официальных матчей сезона Первой лиги.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Оболонь Киев Динамо - Оболонь Левый Берег Киев Динамо - Левый Берег
Николай Тытюк Источник: ФК Левый Берег
