Динамо сыграет два матча за два дня. Известны дата, время и соперники

В пятницу, 13 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся две киевские команды – «Динамо» и «Оболонь».

Команды сыграют на стадионе имени Валерия Лобановского, стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Уже в субботу, «бело-синие» проведут товарищеский поединок, чтобы игровую практику получили те футболисты, которые не смогут выйти на поле против «пивоваров» или те, кто получит ограниченное игровое время в пятницу.

Соперником команды Игоря Костюка станет представитель Первой лиги – «Левый Берег». Встреча начнется в 13:00 и состоится на учебно-тренировочной базе «бело-синих» в Вите-Литовской.

После 19 туров «Динамо» идет на четвертой позиции в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Для «Левого Берега» эта контрольная встреча станет одной из заключительных перед возобновлением официальных матчей сезона Первой лиги.