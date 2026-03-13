Клуб Украинской Премьер-лиги внес в заявку на сезон почти 60 футболистов

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 10:57 | Обновлено 13 марта 2026, 11:33
После зимнего трансферного окна в составе львовских «Карпат» состоялось несколько изменений

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Карпаты Львов

В пятницу, 13 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Полтава» и львовские «Карпаты».

Накануне этого поединка «львы» опубликовали официальную заявку на сезон, учитывая изменения, которые произошли во время зимнего трансферного окна.

По данным Transfermarkt, «Карпаты» покинули сразу десять футболистов – в том числе полузащитник Олег Федор и форвард Игорь Краснопир присоединились к житомирскому «Полесью».

Среди приобретений выделяется десант из «Руха»: защитники Ростислав Лях и Виталий Холод, полузащитники Марко Сапуга и Эдсон, вингер Илья Квасница, форвард Бабукарр Фаал.

Всего с в заявке львовского клуба оказались 59 футболистов – 28 из них заявлены по списку А, еще 31 игрок вошел в список Б.

ФОТО. Заявка Карпат на сезон 2025/26 с учетом трансферных изменений

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Полтава Полтава - Карпаты заявка Олег Федор Игорь Краснопир Ростислав Лях Виталий Холод Марко Сапуга Эдсон Фернандо Илья Квасница Бабукарр Фаал
Николай Тытюк Источник: ФК Карпаты Львов
icebeer
Ухылянты
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
