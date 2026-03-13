Клуб Украинской Премьер-лиги внес в заявку на сезон почти 60 футболистов

В пятницу, 13 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Полтава» и львовские «Карпаты».

Накануне этого поединка «львы» опубликовали официальную заявку на сезон, учитывая изменения, которые произошли во время зимнего трансферного окна.

По данным Transfermarkt, «Карпаты» покинули сразу десять футболистов – в том числе полузащитник Олег Федор и форвард Игорь Краснопир присоединились к житомирскому «Полесью».

Среди приобретений выделяется десант из «Руха»: защитники Ростислав Лях и Виталий Холод, полузащитники Марко Сапуга и Эдсон, вингер Илья Квасница, форвард Бабукарр Фаал.

Всего с в заявке львовского клуба оказались 59 футболистов – 28 из них заявлены по списку А, еще 31 игрок вошел в список Б.

ФОТО. Заявка Карпат на сезон 2025/26 с учетом трансферных изменений