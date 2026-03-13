Экс-форвард сборной Украины отметил, за счет чего Шахтер обыграл Лех

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке 1/8 финала Лиги конференций «Лех» - «Шахтер», в котором взяли верх «горняки» - 3:1.

«Шахтер» сыграл так, как от него ждали: первым номером, контролировал мяч, много комбинировал, остро использовал фланги и победил на классе, благодаря высшему индивидуальному мастерству своих футболистов.

Следует отдать должное вождю дончан Арды Турану, который умело вносил коррективы в течение событий на поле. Достаточно сказать, что авторами двух забитых мячей в ворота хозяев были вышедшие на замену Гомес и Изаки.

Единственное, что не понравилось, так это необязательный гол, который «горняки» пропустили в середине второго тайма. При счете – 3:0 они смело могли снять с повестки дня вопрос о обладателе путевки в четвертьфинал в этой паре. Хотя никто не сомневается, что в ответном матче, который пройдет 19 марта в Кракове, они будут фаворитами», – сказал Иван.