Звезде Челси грозит суровое наказание от УЕФА
Педру Нету оказался в эпицентре расследования
УЕФА рассматривает возможность дисциплинарного наказания в отношении хавбека «Челси» Педру Нету из-за инцидента, случившегося с болбоем во время матча против «ПСЖ».
Лондонцы на выезде потерпели поражение от парижан со счетом 2:5 в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. По ходу поединка главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал указание болбою на «Парк-де-Пренс» затягивать время и не отдавать мяч игроку соперника.
В ответ на это Нету подошел к юноше, толкнул его и силой вырвал мяч, вследствие чего парень упал на газон. Сам футболист после финального свистка сообщил, что принес пострадавшему извинения и подарил свою игровую майку.
«В отношении Педру Нету открыто дисциплинарное производство за неспортивное поведение. Инцидент квалифицируется согласно статье 15(1)(a)(v) Дисциплинарного регламента УЕФА.
Решение по данному делу будет принято дисциплинарными органами организации в рабочем порядке», – проинформировал журналист Низаар Кинселла, ссылаясь на официальные данные УЕФА.
