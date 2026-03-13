Звезде Челси грозит суровое наказание от УЕФА

УЕФА рассматривает возможность дисциплинарного наказания в отношении хавбека «Челси» Педру Нету из-за инцидента, случившегося с болбоем во время матча против «ПСЖ».

Лондонцы на выезде потерпели поражение от парижан со счетом 2:5 в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. По ходу поединка главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал указание болбою на «Парк-де-Пренс» затягивать время и не отдавать мяч игроку соперника.

В ответ на это Нету подошел к юноше, толкнул его и силой вырвал мяч, вследствие чего парень упал на газон. Сам футболист после финального свистка сообщил, что принес пострадавшему извинения и подарил свою игровую майку.