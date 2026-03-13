Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 марта 2026, 01:33
ФОТО. Netflix выпустит документальный фильм о Роналдиньо

Стриминговый сервис расскажет историю одного из самых ярких футболистов XXI века

ФОТО. Netflix выпустит документальный фильм о Роналдиньо
X. Роналдиньо

Роналдиньо станет героем нового документального фильма от стримингового сервиса Netflix.

По информации СМИ, премьера картины состоится в апреле. В фильме расскажут о карьере и жизни одного из самых ярких футболистов своего поколения.

Ожидается, что в документальном проекте появятся и другие известные футбольные личности. Среди них – Лионель Месси, Неймар, Роберто Карлос и Карлес Пуйоль, которые поделятся воспоминаниями о легендарном бразильце.

Премьера документального фильма о Роналдиньо на Netflix запланирована на 16 апреля.

