Шахтер продолжил свою рекордную выездную беспроигрышную серию в еврокубках

Беспроигрышная выездная серия донецкого Шахтера в еврокубках в игровое время продлилась до 8 матчей.

В первом поединке 1/8 финала Лиги конференций горняки в Познани победили Лех со счетом 3:1.

8 матчей без поражений на выезде в еврокубках – рекордная серия в истории Шахтера.

Последний раз горняки проигрывали в еврокубках еще в январе прошлого года, это произошло в матче Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии (1:3).

Выездная беспроигрышная серия Шахтера в еврокубках в игровое время (8)