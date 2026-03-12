Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Шахтер продолжил свою рекордную выездную беспроигрышную серию в еврокубках

В этот раз горняки были сильнее Леха в первом матче 1/8 финала Лиги конференций

Шахтер продолжил свою рекордную выездную беспроигрышную серию в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Беспроигрышная выездная серия донецкого Шахтера в еврокубках в игровое время продлилась до 8 матчей.

В первом поединке 1/8 финала Лиги конференций горняки в Познани победили Лех со счетом 3:1.

8 матчей без поражений на выезде в еврокубках – рекордная серия в истории Шахтера.

Последний раз горняки проигрывали в еврокубках еще в январе прошлого года, это произошло в матче Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии (1:3).

Выездная беспроигрышная серия Шахтера в еврокубках в игровое время (8)

  • 2026, ЛК, Лех – Шахтер – 1:3
  • 2025, ЛК, Хамрун Спартанс – Шахтер – 0:2
  • 2025, ЛК, Шемрок Роверс – Шахтер – 1:2
  • 2025, ЛК, Абердин – Шахтер – 2:3
  • 2025, ЛК, Серветт – Шахтер – 1:2
  • 2025, ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер – 0:0
  • 2025, ЛЕ, Бешикташ – Шахтер – 2:4
  • 2025, ЛЕ, Ильвес – Шахтер – 0:0
По теме:
Известный игрок Шахтера отреагировал на победу горняков над Лехом
11-й лучший сезон. Украины набрала 7.312 баллов в сезонном рейтинге
Близки к рекорду. Шахтер одержал уже 9 побед в сезоне в еврокубках
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
vbrjkf
Ага, з кожним роком суперники все "сильніші" , а єврокубки " престижніші". Зато пафосні "досягнення"...
