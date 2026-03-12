Шахтер продолжил свою рекордную выездную беспроигрышную серию в еврокубках
В этот раз горняки были сильнее Леха в первом матче 1/8 финала Лиги конференций
Беспроигрышная выездная серия донецкого Шахтера в еврокубках в игровое время продлилась до 8 матчей.
В первом поединке 1/8 финала Лиги конференций горняки в Познани победили Лех со счетом 3:1.
8 матчей без поражений на выезде в еврокубках – рекордная серия в истории Шахтера.
Последний раз горняки проигрывали в еврокубках еще в январе прошлого года, это произошло в матче Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии (1:3).
Выездная беспроигрышная серия Шахтера в еврокубках в игровое время (8)
- 2026, ЛК, Лех – Шахтер – 1:3
- 2025, ЛК, Хамрун Спартанс – Шахтер – 0:2
- 2025, ЛК, Шемрок Роверс – Шахтер – 1:2
- 2025, ЛК, Абердин – Шахтер – 2:3
- 2025, ЛК, Серветт – Шахтер – 1:2
- 2025, ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер – 0:0
- 2025, ЛЕ, Бешикташ – Шахтер – 2:4
- 2025, ЛЕ, Ильвес – Шахтер – 0:0
