Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Лех отыграл один гол в матче 1/8 финала Лиги конференций с Шахтером
Лига конференций
12 марта 2026, 21:22 | Обновлено 12 марта 2026, 21:32
340
0

ВИДЕО. Лех отыграл один гол в матче 1/8 финала Лиги конференций с Шахтером

Микаэль Исхак поразил ворота горняков на 70-й минуте еврокубка

12 марта 2026, 21:22 | Обновлено 12 марта 2026, 21:32
340
0
ВИДЕО. Лех отыграл один гол в матче 1/8 финала Лиги конференций с Шахтером

Шведский форвард польского Леха Микаэль Исхак отыграл один гол в первом матче 1/8 финала Лиги конференций против Шахтера.

Исхак поразил ворота горняков на 70-й минуте поединка. Шахтера пока что побеждает со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе донецкой команды мячи оформили Марлон Гомес и Невертон.

Поединок Леха и Шахтера проходит 12 марта в городе Познань. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Лех отыграл один гол в матче 1/8 финала Лиги конференций с Шахтером

По теме:
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Микаэль Исхак видео голов и обзор Шахтер Донецк Лех Познань Лех - Шахтер Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Бокс | 12 марта 2026, 08:13 3
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена

Александр заработает более 30 миллионов фунтов стерлингов

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Футбол | 12 марта 2026, 06:57 14
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал

Динамо заявило на УПЛ 18-летнего малийца Саване Усмана

«Разве это то, что нам нужно?» Украинский Холанд попал под резкую критику
Футбол | 12.03.2026, 18:30
«Разве это то, что нам нужно?» Украинский Холанд попал под резкую критику
«Разве это то, что нам нужно?» Украинский Холанд попал под резкую критику
УАФ впервые прокомментировала скандальный эпизод с участием Биловара
Футбол | 12.03.2026, 13:44
УАФ впервые прокомментировала скандальный эпизод с участием Биловара
УАФ впервые прокомментировала скандальный эпизод с участием Биловара
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
Футбол | 11.03.2026, 19:45
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 10
Бокс
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
10.03.2026, 16:23 29
Футбол
Боя Усик – Итаума никогда не будет. Украинец объяснил причину
Боя Усик – Итаума никогда не будет. Украинец объяснил причину
11.03.2026, 04:41 5
Бокс
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
11.03.2026, 13:30 6
Другие виды
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
11.03.2026, 06:51 1
Теннис
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
11.03.2026, 02:02 2
Футбол
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
10.03.2026, 23:35 92
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем