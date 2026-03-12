Шведский форвард польского Леха Микаэль Исхак отыграл один гол в первом матче 1/8 финала Лиги конференций против Шахтера.

Исхак поразил ворота горняков на 70-й минуте поединка. Шахтера пока что побеждает со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе донецкой команды мячи оформили Марлон Гомес и Невертон.

Поединок Леха и Шахтера проходит 12 марта в городе Познань. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Лех отыграл один гол в матче 1/8 финала Лиги конференций с Шахтером