ВИДЕО. Лех отыграл один гол в матче 1/8 финала Лиги конференций с Шахтером
Микаэль Исхак поразил ворота горняков на 70-й минуте еврокубка
Шведский форвард польского Леха Микаэль Исхак отыграл один гол в первом матче 1/8 финала Лиги конференций против Шахтера.
Исхак поразил ворота горняков на 70-й минуте поединка. Шахтера пока что побеждает со счетом 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В составе донецкой команды мячи оформили Марлон Гомес и Невертон.
Поединок Леха и Шахтера проходит 12 марта в городе Познань. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Лех отыграл один гол в матче 1/8 финала Лиги конференций с Шахтером
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр заработает более 30 миллионов фунтов стерлингов
Динамо заявило на УПЛ 18-летнего малийца Саване Усмана