Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Туран вынужденно и удачно заменил хавбека Шахтера в матче с Лехом
Лига конференций
12 марта 2026, 20:42 | Обновлено 12 марта 2026, 20:52
Марлон Гомес вышел вместо травмированного Дмитрия Крыськива, а затем забил гол

25-летний хавбек донецкого Шахтера Дмитрий Крыськив не сумел завершить первый матч 1/8 финала Лиги конференций против Леха.

Крыськив вышел в стартовом составе горняков и получил травму. Пока что неизвестно, что именно тревожит Дмитрия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник Шахтера Арда Туран вынужденно заменил Крыськива на 27-й минуте поединка. Вместо Дмитрия на поле появился Марлон Гомес.

Выход Марлона оказалася вполне удачным для Шахтера – уже на 36-й бразилец отличился забитым голом и вывел команду вперед, 1:0.

Лех и Шахтер начали поединок 12 марта в 19:45 по Киеву на стадионе в городе Познань.

Дмитрий Крыськив Марлон Гомес фото травма Арда Туран Шахтер Донецк Лех Познань Лех - Шахтер Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
