ФОТО. Туран вынужденно и удачно заменил хавбека Шахтера в матче с Лехом

25-летний хавбек донецкого Шахтера Дмитрий Крыськив не сумел завершить первый матч 1/8 финала Лиги конференций против Леха.

Крыськив вышел в стартовом составе горняков и получил травму. Пока что неизвестно, что именно тревожит Дмитрия.

Наставник Шахтера Арда Туран вынужденно заменил Крыськива на 27-й минуте поединка. Вместо Дмитрия на поле появился Марлон Гомес.

Выход Марлона оказалася вполне удачным для Шахтера – уже на 36-й бразилец отличился забитым голом и вывел команду вперед, 1:0.

Лех и Шахтер начали поединок 12 марта в 19:45 по Киеву на стадионе в городе Познань.

