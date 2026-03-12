ФОТО. Туран вынужденно и удачно заменил хавбека Шахтера в матче с Лехом
Марлон Гомес вышел вместо травмированного Дмитрия Крыськива, а затем забил гол
25-летний хавбек донецкого Шахтера Дмитрий Крыськив не сумел завершить первый матч 1/8 финала Лиги конференций против Леха.
Крыськив вышел в стартовом составе горняков и получил травму. Пока что неизвестно, что именно тревожит Дмитрия.
Наставник Шахтера Арда Туран вынужденно заменил Крыськива на 27-й минуте поединка. Вместо Дмитрия на поле появился Марлон Гомес.
Выход Марлона оказалася вполне удачным для Шахтера – уже на 36-й бразилец отличился забитым голом и вывел команду вперед, 1:0.
Лех и Шахтер начали поединок 12 марта в 19:45 по Киеву на стадионе в городе Познань.
