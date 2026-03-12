Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Марлон Гомес вывел Шахтер вперед в матче 1/8 финала ЛК против Леха
Лига конференций
12 марта 2026, 20:27 | Обновлено 12 марта 2026, 20:38
1249
0

ВИДЕО. Марлон Гомес вывел Шахтер вперед в матче 1/8 финала ЛК против Леха

Бразилец отличился на 36-й минуте первого поединка плей-офф еврокубка

12 марта 2026, 20:27 | Обновлено 12 марта 2026, 20:38
1249
0
ВИДЕО. Марлон Гомес вывел Шахтер вперед в матче 1/8 финала ЛК против Леха

Марлон Гомес вывел донецкий Шахтер вперед в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против Леха Познань.

Бразильский хавбек отличился на 36-й минуте встречи. Ассист на Марлона отдал Кауан Элиас.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Марлон начал встречу в резерве и вышел на 27-й вместо травмированного Дмитрия Крыськива.

Для Марлона Гомеса это первый гол в текущем сезоне третьего по силе еврокубка.

Лех и Шахтер начали поединок 12 марта в 21:45 по Киеву в городе Познань.

❗️ ВИДЕО. Марлон Гомес вывел Шахтер вперед в матче 1/8 финала ЛК против Леха

По теме:
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
видео голов и обзор Марлон Гомес Шахтер Донецк Лех Познань Лех - Шахтер Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лилль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 12 марта 2026, 18:54 0
Лилль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Лилль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

Поединок состоится 12 марта в 19:45 по Киеву

Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату
Футбол | 12 марта 2026, 11:36 31
Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату
Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату

Валерий Василенко – о критической нехватке качественных отечественных форвардов

КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
Бокс | 11.03.2026, 23:14
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
Футбол | 12.03.2026, 07:39
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Футбол | 12.03.2026, 06:57
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
12.03.2026, 15:05 34
Футбол
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 19
Теннис
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
10.03.2026, 16:23 29
Футбол
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 36
Футбол
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
11.03.2026, 17:32 48
Футбол
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 3
Бокс
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
11.03.2026, 02:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем