ВИДЕО. Марлон Гомес вывел Шахтер вперед в матче 1/8 финала ЛК против Леха
Бразилец отличился на 36-й минуте первого поединка плей-офф еврокубка
Марлон Гомес вывел донецкий Шахтер вперед в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против Леха Познань.
Бразильский хавбек отличился на 36-й минуте встречи. Ассист на Марлона отдал Кауан Элиас.
Марлон начал встречу в резерве и вышел на 27-й вместо травмированного Дмитрия Крыськива.
Для Марлона Гомеса это первый гол в текущем сезоне третьего по силе еврокубка.
Лех и Шахтер начали поединок 12 марта в 21:45 по Киеву в городе Познань.
