Марлон Гомес вывел донецкий Шахтер вперед в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против Леха Познань.

Бразильский хавбек отличился на 36-й минуте встречи. Ассист на Марлона отдал Кауан Элиас.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Марлон начал встречу в резерве и вышел на 27-й вместо травмированного Дмитрия Крыськива.

Для Марлона Гомеса это первый гол в текущем сезоне третьего по силе еврокубка.

Лех и Шахтер начали поединок 12 марта в 21:45 по Киеву в городе Познань.

❗️ ВИДЕО. Марлон Гомес вывел Шахтер вперед в матче 1/8 финала ЛК против Леха