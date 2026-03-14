Маркевич удивил выбором команды, за которую болеет в Лиге чемпионов

Известный тренер из Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о матчах «Баварии» и «Буде-Глимта» в Лиге чемпионов.

– Кто еще, кроме «Реала», произвел на вас сильное впечатление?

– «Бавария», которая даже без своего бомбардира Гарри Кейна разгромила в гостях итальянскую «Аталанту», и «гроза авторитетов» – «Буде-Глимт». Норвежцы снова поразили высокой игровой дисциплиной, каждый игрок четко знал свой маневр, что позволяло разыгрывать эффектные комбинации. Португальскому «Спортингу» еще повезло, что обошлось всего тремя пропущенными мячами.

– В этой паре все понятно?

– Не буду скрывать: мне очень нравится «Буде-Глимт» и я только «за», чтобы норвежцы прошли как можно дальше.