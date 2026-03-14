  4. Маркевич удивил выбором команды, за которую болеет в Лиге чемпионов
14 марта 2026, 00:02
Маркевич удивил выбором команды, за которую болеет в Лиге чемпионов

Тренер не скрывает симпатии к «Буде-Глимту»

Известный тренер из Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о матчах «Баварии» и «Буде-Глимта» в Лиге чемпионов.

– Кто еще, кроме «Реала», произвел на вас сильное впечатление?

– «Бавария», которая даже без своего бомбардира Гарри Кейна разгромила в гостях итальянскую «Аталанту», и «гроза авторитетов» – «Буде-Глимт». Норвежцы снова поразили высокой игровой дисциплиной, каждый игрок четко знал свой маневр, что позволяло разыгрывать эффектные комбинации. Португальскому «Спортингу» еще повезло, что обошлось всего тремя пропущенными мячами.

– В этой паре все понятно?

– Не буду скрывать: мне очень нравится «Буде-Глимт» и я только «за», чтобы норвежцы прошли как можно дальше.

Дмитрий Олийченко
Комментарии 3
Iigor6583
Може мітить туди за тренера.
0
OKs100
Я тоже с детства болею за Буде-Глимт. 
0
pol-55
+
0
