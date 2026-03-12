Мирон МАРКЕВИЧ: «Реал показал свою лучшую игру за последние несколько лет»

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА:

– Для текущего розыгрыша самого престижного футбольного европейского турнира характерны неожиданности. Не стали исключением и первые поединки в борьбе за выход в четвертьфинал. Ведь мало кто ожидал, что турецкий «Галатасарай» победит английский «Ливерпуль» или что английский «Ньюкасл» и немецкий «Байер» разойдутся миром с испанской «Барселоной» и английским «Арсеналом», соответственно.

– Вы уже нашли этому объяснение?

– Знаете, «Ливерпуль» сейчас – это бледная тень той суперкоманды, которая в прошлом сезоне разгромила всех в АПЛ. Этим и воспользовался «Галатасарай», который всегда уверенно действует в родных стенах. Что касается «Барселоны» и «Арсенала», то они, прежде всего, являются серьезными раздражителями для остальных участников Лиги чемпионов, играют в похожем стиле и если визави находят весомые контраргументы против высокого прессинга, награженных комбинаций, то не удается избежать перепадов. Так и произошло в Ньюкасле и Леверкузене.

Хотя я склонен к тому, что после повторных поединков «Ливерпуль», «Барселона» и «Арсенал» пробьются в четвертьфинал.

– Раз уж заговорили о неожиданностях, то вы ожидали такого разгрома от «Реала» грозного клуба «Манчестер Сити»?

– Я не буду оригинальным, конечно, что – нет. Но для «горожан» все пошло наперекосяк, потому что мадридцы продемонстрировали свою лучшую игру за последние годы. Кстати, поймал себя на мысли, что, может, и хорошо, что не играл Мбаппе, который, образно говоря, тянул одеяло на себя. А без француза хозяева были непревзойденной командой. Не случайно героем поединка стал уругвайский универсал Федерико Вальверде, который успевал везде и оформил хет-трик. Слежу за ним уже много лет и не знаю больше футболиста, который бы всегда играл на высоком уровне. Замечу, что речь идет сразу о нескольких позициях. Я не удивлюсь, если очередным обладателем «Золотого мяча» станет именно Вальверде.

Думаю, что несмотря на «звездный» состав «горожан», мадридцы своего уже не упустят.

– А по ходу матча в Париже верили, что для ПСЖ все закончится так удачно?

– Тоже нет. Но в этом виноваты и футболисты «Челси», в частности, их вратарь Филипп Йоргенсен, который, как накануне его коллега Антонин Кински из «Тоттенхэма», изрядно чудил на последнем рубеже. Им нужно брать пример с кипера «Реала» Тибо Куртуа, который у своих ворот ничего не выдумывает, играет просто, но надежно. А в поединке с ФК «Манчестер Сити» еще и записал в свой актив результативную передачу. Респект. К тому же, игроки «Челси» после того, как сравняли счет – 2:2 побежали забивать третий гол и поплатились. При открытом футболе парижане без особых усилий довели дело до разгрома и теперь они фавориты.

– Кто еще, кроме «Реала», произвел на вас сильное впечатление?

– «Бавария», которая даже без своего бомбардира Гарри Кейна разгромила в гостях итальянскую «Аталанту» и «грозу авторитетов» – «Буде Глимт». Норвежцы снова поразили высокой игровой дисциплиной, каждый исполнитель четко знал свой маневр, что позволяло разыгрывать эффектные комбинации. Португальскому «Спортингу» еще повезло, что обошлось всего тремя пропущенными мячами.

– В этой паре все понятно?

– Скрывать не буду: мне очень нравится «Бюде Глимт» и я только «за», чтобы норвежцы прошли как можно дальше.