12 марта 2026, 20:37 |
«Я не удивлюсь». Маркевич назвал следующего обладателя Золотого мяча

Легендарный украинский тренер увлекается игрой Федерико Вальверде

«Я не удивлюсь». Маркевич назвал следующего обладателя Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил игру уругвайского полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0):

«Не случайно, что героем поединка стал уругвайский универсал Федерико Вальверде, который успевал везде и оформил хет-трик. Слежу за ним уже много лет и не знаю больше футболиста, который бы всегда играл на высоком уровне. Замечу, что речь идет сразу о нескольких позициях.

Я не удивлюсь, если очередным обладателем «Золотого мяча» станет именно Вальверде».

Мирон Маркевич Федерико Вальверде Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов Золотой мяч инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Перший Серед Рівних
Забив голи в одному матчі - все, несіть м'яч. 
