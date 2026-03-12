«Я не удивлюсь». Маркевич назвал следующего обладателя Золотого мяча

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил игру уругвайского полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0):

«Не случайно, что героем поединка стал уругвайский универсал Федерико Вальверде, который успевал везде и оформил хет-трик. Слежу за ним уже много лет и не знаю больше футболиста, который бы всегда играл на высоком уровне. Замечу, что речь идет сразу о нескольких позициях.

Я не удивлюсь, если очередным обладателем «Золотого мяча» станет именно Вальверде».