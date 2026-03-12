Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виталий ЛОБКО: «Нападающий должен забивать – это его работа»
Молодежные турниры
12 марта 2026, 19:12 |
Виталий ЛОБКО: «Нападающий должен забивать – это его работа»

Форвард «Динамо» U-19 прокомментировал результат матча с «Оболонью» U-19

ФК Динамо

В поединке 20-го тура Национальной Лиги U-19 «Динамо» U-19 со счетом 2:0 обыграло «Оболонь» U-19. Впечатлениями о матче поделился автор первого гола Виталий Лобко.

– Виталий, «Динамо» сегодня победило «Оболонь» со счетом 2:0 в «киевском дерби». Какие ваши первые мысли после матча?

– Хочу поздравить тренерский штаб и всех, кто был причастен к этой победе, и, конечно, команду. Ребята молодцы, мы выиграли. Хотя хотели играть несколько иначе, но кое-что не удалось. Но ничего страшного, будем работать и дальше становиться лучше.

– На прошлой неделе у вас был трудный и напряженный матч с «Полесьем», в котором, к сожалению, команда потеряла очки. Насколько трудно было перестроиться и забыть этот досадный результат?

– Досадно или нет, но, я считаю, мы хорошо сыграли. Там тоже была сильная команда соперника. Мы немного подбодрили ребят, чтобы они сегодня вышли с правильным настроением и хорошо сыграли. Понимаем, что сейчас нельзя проигрывать и опускаться ниже в турнирной таблице.

– Сегодняшний матч начался довольно непросто, и у «Оболони» тоже были свои моменты. Чего не хватало или что шло не по плану в начале игры?

– Может, немного не хватило настроя. Хотя перед матчем мы говорили ребятам, чтобы они с первых секунд были максимально настроены. Но что-то пошло не так, но главное, что потом забили первый и второй мяч, стало немного легче, и в итоге мы победили.

– Ваш гол сегодня был первым в матче. Это помогло снять напряжение для команды?

– Конечно, потому что нападающий должен забивать – это его работа. Конечно, хотелось бы забить больше, но где-то не повезло, где-то не реализовал момент. Но повторюсь: команда выиграла и я поздравляю всех с этой победой.

– В каждом матче этого календарного года вы забиваете по голу – это показатель хорошей стабильности. Как тренеры оценивают вашу игру и насколько удовлетворены?

– Тренеры мне доверяют, а я стараюсь отблагодарить их за это – выхожу на поле и забиваю мячи.

– Сегодня команда создала много моментов, но забила всего два мяча. Можно ли сказать, что чуть-чуть не хватило реализации?

– Скажу так: лучше не забить сегодня, чем в следующих матчах. Надеюсь, что все голы мы оставили на потом, они еще впереди.

– Сегодня матч прерывался из-за воздушной тревоги. Насколько это сбивает настрой и ритм игры?

– Конечно, сбивает ничего приятного в этом нет, но таковы наши реалии. Мы во время паузы собрались, побеседовали командой, потом вышли на поле и забили второй мяч. После этого игра стала немного более спокойной.

– Во взрослом футболе дерби всегда очень важны и эмоциональны. На юношеском уровне нерв напряжения тоже ощущается?

– Да, конечно. Каждый матч – это большая ответственность. Во-первых, мы представляем «Динамо» (Киев), а это, я считаю, лучшая команда в Украине, поэтому нам нужно всегда побеждать. Во-вторых, это дерби, поэтому победа была очень важна и поэтому тоже.

– На следующей неделе у команды два непростых матча против «Руха» и «Александрии». Уже настраиваетесь на эти поединки?

– Конечно, настрой всегда есть. Сейчас у нас будет день отдыха, возобновление и тренировки для тех, кто не играл. А потом начнем подготовку к матчам с «Рухом» и «Александрией».

По теме:
Динамо – Оболонь – 2:0. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Столичное дерби. Динамо U-19 обыграло Оболонь U-19
Нападающий Динамо был исключен из заявки киевского клуба на сезон 2025/26
Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Оболонь Киев U-19 Виталий Лобко
Сергей Турчак Источник: ФК Динамо Киев
