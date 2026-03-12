Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
12 марта 2026, 16:39
Динамо – Оболонь – 2:0. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор матча

Юношеская команда «Динамо» в столичном дерби обыграла «Оболонь»

Динамо – Оболонь – 2:0. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо

В четверг, 12 марта, прошел поединок 20-го тура Национальной Лиги U-19. «Динамо» U-19 обыграло «Оболонь» U-19 со счетом 2:0.

«Динамо» U-19 открыло счет на 28-й минуте поединка. Виталий Лобко головой замкнул навес с левого фланга.

В конце первого тайма динамовцы закрепили свое преимущество. Кирилл Осипенко на 44-й минуте воспользовался ошибкой голкипера «Оболони» U-19 и отправил мяч в пустые ворота.

Второй тайм прошел без забитых мячей

Национальная Лига U-19. 20-й тур. 12 марта

«Динамо» U-19 (Житомир) – «Оболонь» U-19 (Киев) – 2:0

Голы: Лобко, 28, Осипенко, 44

«Динамо» U-19: 71. В.Суркис, 11. Губенко, 34. Захарченко (4. Огородник, 46), 6. Иваськив, 15. Дикий (3. Дехтяр, 59), 30. Романюк (18. Озимай, 59), 22. Осипенко, 8. Люсин (20. Федоренко, 79), 21. Бекерский, 7. Андрейко (28. Саване, 66), 9. Лобко.

«Оболонь» U-19: 23. Сташкив, 30. Буренко (96. Чаплоуцкий, 46), 91. Лящук (2. Роенко, 66), 19. Титов, 47. Высочанский, 77. Наливайко, 70. Корх (29. Сидельников, 46), 26. Литовченко (33. Куделя, 69), 12. Козлов, 7. Черный, 69. Товарчи (60. Мороз, 76).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

