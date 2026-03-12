Столичное дерби. Динамо U-19 обыграло Оболонь U-19

В четверг, 12 марта, состоялся поединок 20-го тура Национальной Лиги U-19. «Динамо» U-19 со счетом 2:0 обыграло «Оболонь» U-19, забив оба мяча в первом тайме.

Первый момент в матче создала «Оболонь» U-19, но забить не смогла. А счет на 28-й минуте открыло «Динамо» U-19. Виталий Лобко головой замкнул навес с левого фланга.

Перед перерывом динамовцы закрепили свое преимущество. На 44-й минуте Кирилл Осипенко воспользовался ошибкой голкипера «Оболони» U-19 и отправил мяч в пустые ворота.

Во втором тайме команды голов не забивали.

Национальная Лига U-19. 20-й тур. 12 марта

«Динамо» U-19 (Житомир) – «Оболонь» U-19 (Киев) – 2:0

Голы: Лобко, 28, Осипенко, 44

«Динамо» U-19: 71. В.Суркис, 11. Губенко, 34. Захарченко (4. Огородник, 46), 6. Иваськив, 15. Дикий (3. Дехтяр, 59), 30. Романюк (18. Озимай, 59), 22. Осипенко, 8. Люсин (20. Федоренко, 79), 21. Бекерский, 7. Андрейко (28. Саване, 66), 9. Лобко.

«Оболонь» U-19: 23. Сташкив, 30. Буренко (96. Чаплоуцкий, 46), 91. Лящук (2. Роенко, 66), 19. Титов, 47. Высочанский, 77. Наливайко, 70. Корх (29. Сидельников, 46), 26. Литовченко (33. Куделя, 69), 12. Козлов, 7. Черный, 69. Товарчи (60. Мороз, 76).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча