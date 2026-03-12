Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
12 марта 2026, 15:56 | Обновлено 12 марта 2026, 16:41
Столичное дерби. Динамо U-19 обыграло Оболонь U-19

Поединок юношеских команд «Динамо» и «Оболони» завершился со счетом 2:0

12 марта 2026, 15:56 | Обновлено 12 марта 2026, 16:41
ФК Динамо

В четверг, 12 марта, состоялся поединок 20-го тура Национальной Лиги U-19. «Динамо» U-19 со счетом 2:0 обыграло «Оболонь» U-19, забив оба мяча в первом тайме.

Первый момент в матче создала «Оболонь» U-19, но забить не смогла. А счет на 28-й минуте открыло «Динамо» U-19. Виталий Лобко головой замкнул навес с левого фланга.

Перед перерывом динамовцы закрепили свое преимущество. На 44-й минуте Кирилл Осипенко воспользовался ошибкой голкипера «Оболони» U-19 и отправил мяч в пустые ворота.

Во втором тайме команды голов не забивали.

Национальная Лига U-19. 20-й тур. 12 марта

«Динамо» U-19 (Житомир) – «Оболонь» U-19 (Киев) – 2:0

Голы: Лобко, 28, Осипенко, 44

«Динамо» U-19: 71. В.Суркис, 11. Губенко, 34. Захарченко (4. Огородник, 46), 6. Иваськив, 15. Дикий (3. Дехтяр, 59), 30. Романюк (18. Озимай, 59), 22. Осипенко, 8. Люсин (20. Федоренко, 79), 21. Бекерский, 7. Андрейко (28. Саване, 66), 9. Лобко.

«Оболонь» U-19: 23. Сташкив, 30. Буренко (96. Чаплоуцкий, 46), 91. Лящук (2. Роенко, 66), 19. Титов, 47. Высочанский, 77. Наливайко, 70. Корх (29. Сидельников, 46), 26. Литовченко (33. Куделя, 69), 12. Козлов, 7. Черный, 69. Товарчи (60. Мороз, 76).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Oleksandr
Дирнама Ю19 Житомир? 😁 норм стаття 😄
