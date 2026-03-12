Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч 1/8 финала ЛК против Леха
Лига конференций
12 марта 2026, 18:33 | Обновлено 12 марта 2026, 18:46
Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч 1/8 финала ЛК против Леха

Первый поединок плей-офф состоится 12 марта в 19:45 в городе Познань

Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч 1/8 финала ЛК против Леха
Коллаж Sport.ua

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран назвал стартовый состав команды на первый матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против Леха.

Горняки сыграют c одним центральным форвардом – на острие атаки выйдет Кауан Элиас. В нападении ему будут помогать Педриньо и Олег Очеретько.

Основной центрбек команды Николай Матвиенко пропустит игру. Капитан команды – Валерий Бондар. Вместе с ним в центре обороны сыграет Марлон Сантос.

Поединок между Лехом и Шахтером начнется 12 марта в 19:45 по Киеву в городе Познань. Ответная встреча запланирована на 19 число в Кракове.

Победитель противостояния в четвертьфинале третьего по силе еврокубка поборется либо с АЗ Алкмааром, либо со Спартой Прага.

Стартовые составы на матч Лех – Шахтер

ТУРАН: «Могли форсировать восстановление Матвиенко, но здоровье важнее»
Лига конференций. Матчи 1/8 финала, 12 марта. Смотреть онлайн LIVE
Познанское познание: что нужно знать о болельщиках Леха
Арда Туран стартовые составы Шахтер Донецк Лех Познань Лех - Шахтер Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
