Познанское познание: что нужно знать о болельщиках Леха

…Где-то во второй половине 2010-х это было. Журналистские пути-дороги (если правильно помню, целью были презентация и тест-драйв новых автомобилей Volkswagen, а также закладка фундамента нового производственного центра этого известного производителя в Польше) привели меня в Познань. И уже в день отлета в Украину, имея кусочек свободного времени, приступил я к поискам шарфов тамошнего «Леха». Ведь, где я ни странствую, стараюсь пополнить свою соответствующую коллекцию, конечно, если у местного клуба есть какая-то значимость по крайней мере на футбольной карте своей страны. Поиск оказался не таким уж легким делом. Найти подходящий фан-шоп никак не получалось.

В процессе поисков видел шарфы «Леха» в автомобилях местного люда, в заведениях общественного питания (о, определение!), даже на жителях Познани (февраль ведь был), а вот так, чтобы можно их было приобрести, то долгое время – нет. Наконец, поиск увенчался успехом (приобрел не только шарф, но и магниты, и болельщицкие футболки для членов своей семьи с надписями Kolejorz – «железнодорожники», именно такой ник у команды из Познани и ее болельщиков), однако сложности с ним мне помнились еще долго. Как сказал когда-то коллега по этому увлечению: «Чем дольше ищешь соответствующую продукцию в городе, тем меньше популярность футбола в нем». Категорично, и определенная правота в высказывании есть, однако и парадокс здесь наличествует, ведь есть еще такие понятия, как международный бренд и локальный бренд. И вот они-то не всегда совпадают. Собственно, тому свидетельство – то, что часто видел продукцию с лого «Леха» на местных жителях и изредка – такую же продукцию в продаже.

На заре эпохи

Как бы то ни было, а любовь к «Леху» в Познани есть. И отнюдь не малочисленно сообщество тех, у кого эта любовь безоговорочна, а иногда и самосжигающа. Собственно, если окунуться в историю фанатского и в частности хулиганского движения в Польше, то можно увидеть четкую дату рождения этой волны, и в ней непосредственное участие приняли фанаты «Леха». 9 мая 1980 г. в Ченстохове (прекрасный город, известный знаменитой иконой Матери Божьей Ченстоховской и соответственно уваженный обязывающим определением духовной столицы Польши) состоялся финал национального кубка между варшавской «Легией» и познанским «Лехом». Сама игра была малоконкурентной, ведь столичная команда, играючи, победила с сокрушительным счетом 5:0.

А вот околофутбольные события запомнились надолго. Столкновения между фанатами команд-соперниц начались еще на железнодорожном вокзале Ченстоховы, продолжились в городе, были зафиксированы и на стадионе, а также чуть ли не везде по окончании матча. Официальные данные (вероятно, заниженные властями) свидетельствуют о ранении 100 человек. По меньшей мере, один поклонник «Легии» погиб во время драк, получив ножевое ранение. Так начинались околофутбольные 80-е в Польше, а с ними и время футбольного хулиганизма. Ученый в области социальной психологии Пшемыслав Пиотровский из Ягеллонского университета так охарактеризовал соответствующие процессы: «Субкультура превратилась в «лигу хулиганизма»».

С приходом 1990-х у фанатов сформировались альянсы и четко обозначился круг врагов. Фанаты «Леха» вошли в Большую триаду с поклонниками «Арки» (Гдыня) (хотя история дружеских отношений познанцев с ними восходит еще к 1977 г.) и «Краковии». 10 февраля нынешнего года было торжественно отмечено 30-летие этой коалиции. А гимн Большой триады содержит такие слова «Честь и борьба – наши отличительные черты». Ну а вражда с фанами «Легии» не утихает с 1980 г. Во время игр «Лех» – «Легия» в сезонах-95/96 и -96/97 происходили большие столкновения между хулиганами «Леха» и полицией, которая использовала водометы и другое снаряжение. В те годы хулиганы «Леха» из Познани поднялись на самую вершину неформальной польской «лиги хулиганизма», о которой, собственно, писал Пиотровский, и оставались там в течение многих лет. Они выигрывали почти все заранее договоренные драки, а также случайные потасовки как на лесных полянах, так и на трибунах. Никакая другая фирма не могла сравниться с очень хорошо подготовленными бойцами «Леха»!

Операция «Организация»

Но любое сообщество нуждалось в организационном оформлении. В конце 1990-х сформировалась группа Young Freaks ’98. Собственно, хулиганская группировка Brigade Outlows родилась в 2003 г. и быстро завоевала себе репутацию в польском околофутболе. Тех парней можно назвать элитным силовым подразделением фанов «Леха». Четкая позиция: драка – чисто на кулаках без ножей, мачете, арматуры и т. д. До поры, до времени – непобедимы на польской хулиганской сцене. Однако в 2009 г., к удивлению всего польского фан-сообщества, потерпели поражение в драке 70 на 70 против фанов гданьской «Лехии». В 2015 г. у Brigade Outlows были масштабные битвы в Сараево с тамошней группировкой Horde Zla, поддерживающей ФК «Сараево». 27 человек получили травмы, фиксировались многочисленные повреждения имущества, а задержан был только один человек.

В начале XXI в. менее радикальные поклонники познанского клуба объединились в Ассоциацию «Вера Леха». Эта структура была основана в 2001 г. и зарегистрирована в 2004 г. Она была официальным представителем болельщиков «Леха» и одним из основателей Национального союза ассоциаций болельщиков. «Вера Леха» также имела собственную футбольную команду, пропагандировала (по крайней мере декларативно) положительные модели поведения болельщиков, пыталась содействовать безопасности на матчах «Леха», руководила болельщицким движением и организовывала выезды. Основой сотрудничества Ассоциации с клубом было официальное соглашение, заключенное в 2006 г. Ярослав Килиньский занимал пост президента ассоциации «Вера Леха» до 31 августа 2009 г. Кшиштоф Маркович (по прозвищу Литар) был избран президентом на общем собрании членов в тот же день. Он также являлся первым президентом Национального союза фан-ассоциаций. Но 26 августа 2013 г. познанское «Радио Меркурий» объявило о решении членов ассоциации распустить организацию с 31 декабря 2013 г. Официальная формулировка, почему так произошло: «Из-за отсутствия кандидатов в правление и исчерпание текущей формулы существования». Неофициально же говорили о том, что настоящая причина – обострение взаимоотношений между членами Ассоциации и руководством футбольного клуба из-за антилитовских баннеров на трибунах.

Последний бастион с провокационными баннерами

Собственно, в августе 2013 г. во время домашнего матча квалификации Лиги Европы против «Жальгириса» группа ультрас «Леха» вывесила баннер с надписью: «Литовские выродки, на колени перед польским хозяином». Эта грязная история имела продолжение: в 2016 г. окружным судом Познани были осуждены четыре человека за публичное оскорбление лиц литовской национальности; они получили наказание в виде публичных работ. В итоге этот скандал получил официальное осуждение со стороны Министерства иностранных дел Польши и литовской дипломатической службы, а руководство клуба публично осудило баннер. В сентябре 2013 г. УЕФА наложила санкции на «Лех» за тот инцидент, и клубу надлежало закрыть «Котел» – самую громогласную трибуну болельщиков – на свой следующий домашний матч в еврокубках, также с «Леха» был взыскан штраф в размере 5000 евро.

Вообще активные болельщики «Леха» позиционируют себя как правые или ультраправые. В 2014 г. на матче против «Видзева» из Лодзи они «отличились» многочисленными антисемитскими лозунгами вроде: «Ваше место – в Освенциме». В 2015 г. перед входом на стадион во время матча Лиги Европы против «Белененсеша» был вывешен баннер со словами: «Стоп исламизации!».

1 октября 2017 г. ультрас «Леха» разместили баннер с надписью «Стадион Леха и болельщики – последний бастион свободы в городе, истощенном левой паранойей» во время матча против «Легии». Фраза «левая паранойя» касалась мэра Познани Яцека Яськовяка, участвовавшего в местном марше за равенство и публично поддерживавшего права ЛГБТ. Замечу, что в годы большой российско-украинской войны Яськовяк всячески поддерживает Украину.

В прошлом году

В августе 2025 г. Федерация футбола Косово осудила демонстрацию баннера «Косово – это Сербия» болельщиками «Леха» во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Црвены Звезды». Федерация назвала баннер политической провокацией и нарушением правил УЕФА, запрещающих политические и дискриминационные сообщения на футбольных матчах. Вместе с тем, «Црвена Звезда» впоследствии публично поблагодарила «Лех» и его болельщиков, что, по словам ФФК, еще больше легитимизировало это сообщение. Федерация футбола Косово подала официальную жалобу в УЕФА с требованием дисциплинарного взыскания против обоих клубов. УЕФА вынесла решение в пользу ФФК, наложив штраф в размере 10 000 евро на «Лех» за поведение его болельщиков.

А в ноябре прошлого года ультрас «Леха» и поддерживающая «Райо Вальекано» ультрас-группировка Bukaneros сошлись на территории последних, в мадридском районе Вальекас перед матчем Лиги конференций. Несколько сотен человек были привлечены к уличным дракам, которые нуждались во вмешательстве полиции, в частности в предупредительных выстрелах, и привели к как минимум одной травме и одному аресту. СМИ сообщили, что противостояние произошло после предварительной провокации, связанной с граффити и наклейками «Леха» на стадионе «Райо Вальекано», и описали столкновение как имеющее корни в противоположных политических идеологиях: вечная вражда правых и левых.

Собственно, если в целом говорить о прошлом годе, то ультрас «Леха» в мировом ультрас-рейтинге специализированной страницы в фейсбуке заняли весьма высокое 10-е место. Впрочем, вряд ли такое признание радует самих «колейоржей», ведь фаны «Видзева» из Лодзи и варшавской «Легии» в этом хит-параде расположились выше.

Спиной к полю

На внутренней арене, кроме «Легии», фаны «железнодорожников» враждуют со сторонниками краковской «Вислы», «Лехии» (Гданьск) и «Шленска» (Вроцлав). Примечательно, что отношения с саппортерами местного клуба «Варта» (вроде бы должно быть непримиримое дерби!) нейтральны, ведь футбольные достижения земляков в последнее время слишком уж скромны.

Отношение ультрас «Леха» к войне в Украине? Собственно, болельщики «Легии» – ожесточенного соперника познанского клуба – именно на выездной игре в Познани вывесили знаменитый баннер с так называемым президентом россии в форме московского «Спартака» и с петлей на шее. Тогда еще мировые медиа, публиковавшие эту фотографию с этим баннером, задавались вопросом: какое отношение путин имеет к «Спартаку», ведь общеизвестна его любовь к «Зениту»? Все объясняется тем, что у фанов «Леха» есть давние товарищеские отношения со «спартачами» (особенно у группировки Terrormachine), и столичные ультрас таким образом хотели досадить оппонентам. Впрочем, реакция кузьмы на домашнем стадионе «Леха» на этот баннер была одобрительной: его встретили аплодисментами.

А вот вражда с фанами вроцлавского «Шленска», которые имеют ярко выраженную антиукраинскую позицию (баннер «То не наша война» был вывешен именно на вроцлавских трибунах), существенно добавляет вистов ультрас «Леха» в наших глазах.

Но хватит уже о друзьях и врагах познанского фанатья. Лучше – о том, что отличает фан-стилистику «Леха» среди других. «Колейоржи» являются основателями ныне популярного празднования на трибунах, которому в этом году исполняется 65 лет. Да, празднование гола болельщиками, содержащее поворот спиной к полю, соединение рук и синхронное подпрыгивание, увидело свет в 1961 г. В англоязычном мире оно известно как «Познань» (хотя на континенте его в основном называют «Грек») после того, как фаны «Манчестер Сити» начали использовать этот способ после матча с «Лехом» на групповом этапе Лиги Европы-2010/11. Также оно популярно среди болельщиков «Селтика», которые называют свою версию «Встреча» (The Huddle) в честь предматчевого ритуала команды – встречи перед началом каждой игры. Вообще, считается, что такое празднование является протестом против руководства клуба, но одновременно поддержкой команды.

Рэп как проявление фанатского нонконформизма

Фан-культура «Леха», как ни одна другая, связана с рэпом. Многие известные польские рэперы симпатизируют «железнодорожникам», а некоторые из них входили в свое время в ультрас-группировки. Скажем, Рышард Анжеевский, или Пея с 15-летнего возраста (в этом году ему исполняется 50) был активным болельщиком «Леха», а в 1990-е активно участвовал в различных хулиганских акциях. Уже ближе к нашему времени в многочисленных интервью, где Пею просят прокомментировать разные акции протеста ультрас, он отмечает: «Я всегда буду на стороне болельщиков». А вот по поводу руководства клуба смысл его высказываний обычно был таким: «В болото влезть легко, а назад хоть волов выпрягай».

Другой рэпер-фан Евтис (Мариуш Хойнацкий) в своих песнях затрагивает патриотические, социально-политические темы, а также не обходит стороной вопрос либеральных ценностей. Нонконформизм как основополагающая идея. «Это только вопрос времени, когда каждый сотрудник тайной полиции проиграет», – рэпует Евтис. Этот исполнитель является инвалидом с детства (в 3-летнем возрасте получил тяжелые травмы в автокатастрофе), но нашел себя как в музыке, так и в фанатском движении. Имеет на своем счету немало выездов с «Лехом», в том числе и за пределы Польши. Издание Gazeta Wyborcza и телеканал TVN Евтис позиционирует как своих основных врагов из-за клеветнических материалов о фанатах «железнодорожников».

Преданным фаном «Леха» является и 44-летний рэпер Марцин Пиотровский, или Либер. Он является бывшим участником группы Ascetoholix (речь идет о моральном аскетизме, предусматривающем избегание конформизма как такового). Собственно, любовь к «железнодорожникам» и футболу в целом он выразил в нескольких своих музыкальных композициях. В частности, очень популярной была песня "Czyste łamość" («Чистое безумие»), созданная для Euro-2012. А песня Марцина "Czysta gra" («Чистая игра») стала официальным саундтреком к 85-летию «Леха».

Что ж, «Шахтер» фактически оба матча против «Леха» проведет в гостях. Сегодня – непосредственно на родной арене соперников, а ответную игру – в Кракове, где немало болельщиков дружественной «Леху» «Краковии». Конечно, это будет нелегко (не только драками и рэпом известны фаны «Леха», а знают толк и в голосовой поддержке своих любимцев), но надежды на общий успех оранжево-черных есть. Удачи «горнякам»!

Алексей РЫЖКОВ