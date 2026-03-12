СВИТОЛИНА: «Из-за других войн Украина не является главной темой заголовков»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 марта 2026, 17:49
Элина провела пресс-конференцию после выхода в четвертьфинал тысячника в Индиан-Уэллс

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела пресс-конференцию после победы над Катериной Синяковой и выходом в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс:

– Элина, конечно, это не тот способ, которым хочется завершать матч, но чем вы больше всего довольны в своей игре сегодня?

– Прежде всего хочу пожелать Катержине скорейшего восстановления. Она провела здесь отличный турнир, одержала хорошие победы, так что, конечно, очень обидно завершать выступление именно так. Но у нее точно много позитивного, что можно вынести из этой недели. Для меня же это немного больше времени на восстановление перед завтрашним большим матчем.

– О многом узнаешь о человеке, когда много путешествуешь вместе. Что вы узнали о Гаэле во время совместных поездок? И что, по-вашему, он узнал о вас?

– Интересный вопрос. Думаю, он очень спокойный человек. Мне кажется, он старается меньше времени проводить вне дома, больше беречь энергию. Конечно, он на восемь лет старше меня, так что сохраняет энергию даже больше, чем я (улыбается), и его игра более физически затратная. Так что, думаю, этим он со мной и поделился. А что он взял от меня – не знаю, это, наверное, хороший вопрос уже для него самого (улыбается).

– Как, по-вашему, изменился теннис с точки зрения гендерного равенства за последнее десятилетие? Вы сами проходили через паузу, связанную с материнством. Движется ли все в правильном направлении? Что еще хотелось бы изменить?

– Думаю, в первую очередь хотелось бы видеть больше равенства в призовых на турнирах WTA. На турнирах Grand Slam у нас равные призовые, но на уровне WTA 250, 500 и 1000 разрыв все еще остается большим. Некоторые турниры уже сделали шаги в эту сторону, и, конечно, хотелось бы видеть больше таких примеров.

Со времени моего прихода в тур многое изменилось. Это было уже много лет назад, но сейчас мы видим, что зрительский интерес очень высокий: просмотры женских матчей, полуфиналов, финалов – отличные. Так что, думаю, мы заслуживаем большего и в этом плане.

– А что насчет расписания?

– С расписанием стало лучше. Намного лучше. Сейчас в вечерней сессии, как правило, всегда есть и женский, и мужской матч. Думаю, в этом плане прогресс очень заметный.

– Это не касается вашего следующего матча, но как вы готовитесь к соперницам, с которыми раньше не играли? Это отличается от обычной подготовки?

– Да, немного отличается, потому что я смотрю видео на YouTube, стараюсь найти хоть какой-то материал по таким игрокам. Иногда мне недавно попадались соперницы, которых я вообще никогда не видела – ни по телевизору, ни где-то в раздевалке, ни на турнирах.

Так что я провожу небольшое исследование, и мой тренер, конечно, тоже делает большую часть работы. Когда мы обсуждаем тактику, он показывает мне видео, объясняет, как играет соперница, какие у нее есть комбинации, паттерны. То есть в таких случаях я делаю больше подготовки, потому что если я уже играла с теннисисткой несколько раз, то обычно не смотрю столько видео на YouTube.

– Бывало ли такое, что вы выходили на матч, а ощущения от мяча соперницы были совсем не такими, как вы ожидали по видео?

– Да, такое бывало пару раз. Потому что по видео на YouTube, например, невозможно понять форму удара, траекторию мяча. Также нельзя до конца почувствовать его «тяжесть». Думаю, от некоторых ракеток, от некоторых струн мяч действительно идет тяжелее. А иногда бывает наоборот: кажется, что игрок бьет очень мощно, а мяч ощущается легким. У кого-то много вращения, у кого-то струны дают больше спина, и мяч естественным образом становится тяжелее. То есть тут все складывается из разных факторов.

– Есть ли у вас ощущение, что мир в какой-то степени забыл о войне в Украине?

– Да, безусловно. У меня есть такое ощущение. Я все еще очень глубоко в этой теме, потому что моя семья там, мои друзья там. Я и сама довольно часто возвращаюсь туда. Но думаю, из-за других войн и конфликтов в мире Украина уже давно не является главной темой заголовков.

– Одна из теннисисток, кто очень активно поддерживал украинских игроков, – это ваша следующая соперница, Ига Швентек. Можете сказать несколько слов о предстоящем матче против нее?

– Да, она была одной из первых, кто действительно открыто поддержал Украину. Она очень долго носила ленточку [в желто-синих цветах], много раз говорила о войне. Мы проводили вместе с ней матч в поддержку Украины, собирали средства, и тогда удалось собрать большую сумму на важное дело. Поэтому для меня она всегда была и всегда будет тем игроком, которая сделала больше всех.

ТУРАН: «Могли форсировать восстановление Матвиенко, но здоровье важнее»
ВИДЕО. СВИТОЛИНА – после победы над Синяковой и перед игрой со Свентек
Дебют Олейниковой. Стал известен состав сборной Украины на матч с Польшей
Даниил Агарков
