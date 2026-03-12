«Разве это то, что нам нужно?» Украинский Холанд попал под резкую критику

Нидерландские комментаторы Пол Пессель и Эппи Бунен критически оценили уровень игры украинского нападающего «Утрехта» Артема Степанова в матче 26-го тура Эредивизи с «Хераклесом» (0:0).

«Мы все очень довольны нашим украинским нападающим, потому что он много работает. Но действительно ли это то, что нам нужно сейчас? Просто нападающие, которые не забивают, но так много работают...» - заявил Пессель.

«Прошло уже семь матчей, а украинец забил только один гол. Да и тот с пенальти», - добавил в свою очередь с грустью Бунен в эфире YouTube-канала RTV Utrecht.

Степанов успел сыграть за «Утрехт» семь матчей, в которых он отличился голом и одной результативной передачей. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Ранее «Утрехту» посоветовали срочно подписать Степанова.