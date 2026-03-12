ВИДЕО. Все очевидно. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
12 марта 2026, 17:51 | Обновлено 12 марта 2026, 18:09
920
0

Вальверде оформил хет-трик

Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

УЕФА назвал лучшего игроком недели в Лиге чемпионов, которым ожидаемо стал полузащитник Реала Федерико Вальверде.

Уругвайский игрок оформил хет-трик в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и помог на своем поле разгромить Манчестер Сити со счетом 3:0.

Вальверде в голосовании опередил форварда Атлетико Хулиана Альвареса (2 гола и ассист), хавбека ПСЖ Хвичу Кварацхелию (2 гола и ассист) и вингера Баварии Майкла Олисе (2 гола и ассист).

