ВИДЕО. Все очевидно. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вальверде оформил хет-трик
УЕФА назвал лучшего игроком недели в Лиге чемпионов, которым ожидаемо стал полузащитник Реала Федерико Вальверде.
Уругвайский игрок оформил хет-трик в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и помог на своем поле разгромить Манчестер Сити со счетом 3:0.
Вальверде в голосовании опередил форварда Атлетико Хулиана Альвареса (2 гола и ассист), хавбека ПСЖ Хвичу Кварацхелию (2 гола и ассист) и вингера Баварии Майкла Олисе (2 гола и ассист).
1st: Federico Valverde— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 12, 2026
2nd: Julián Alvarez
3rd: Khvicha Kvaratskhelia
4th: Michael Olise
Fede Valverde is your Player of the Week! 🌟@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/1PYMsADj76
