12 марта 2026, 17:31
Аргентина отказалась от нового места проведения Финалиссимы

В Мадриде самая сильная команда Южной Америки играть не хочет

Getty Images/Global Images Ukraine

27 марта 2026 года должен состояться матч между национальными сборными Испании и Аргентины. Между ними разыграют трофей Финалиссимы – кубок, созданный для сильнейшей сборной Европы и Южной Америки.

Первоначальным местом проведения встречи был Катар, но из-за начала военных действий в стране были отменены все спортивные мероприятия, в том числе Финалиссима.

Позже ФИФА решила перенести игру в Мадрид, на стадион «Сантьяго Бернабеу», однако, по информации журналиста Гастона Эдула, Аргентинская ассоциация футбола отказывается играть в столице Испании.

КОМНЕБОЛ уже передал позицию Аргентины УЕФА.

