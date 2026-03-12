Аргентина отказалась от нового места проведения Финалиссимы
В Мадриде самая сильная команда Южной Америки играть не хочет
27 марта 2026 года должен состояться матч между национальными сборными Испании и Аргентины. Между ними разыграют трофей Финалиссимы – кубок, созданный для сильнейшей сборной Европы и Южной Америки.
Первоначальным местом проведения встречи был Катар, но из-за начала военных действий в стране были отменены все спортивные мероприятия, в том числе Финалиссима.
Позже ФИФА решила перенести игру в Мадрид, на стадион «Сантьяго Бернабеу», однако, по информации журналиста Гастона Эдула, Аргентинская ассоциация футбола отказывается играть в столице Испании.
КОМНЕБОЛ уже передал позицию Аргентины УЕФА.
