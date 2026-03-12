Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
12 марта 2026, 14:47
Элина Свитолина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Элина Свитолина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

12 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В четвертьфинале украинка сыграет против второй ракетки мира Иги Свентек из Польши. Поединок состоится третьим запуском на корте №2 после игры Носкова – Гибсон. Ориентировочное время начала матча – 23:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет шестое очное противостояние соперниц. Счет 4:1 в пользу Иги.

Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Джессикой Пегулой, либо с Еленой Рыбакиной.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Элина Свитолина Ига Свёнтек смотреть онлайн WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
