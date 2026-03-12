Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
WTA
12 марта 2026, 14:40 |
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Поединок 1/4 финала состоится 12 марта и начнется ориентировочно в 23:30 по Киеву

Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

12 марта в четвертьфинале престижного турнира в Индиан-Уэллс сыграют Элина Свитолина (WTA 8) и Ига Свентек (WTA 2).

Встреча начнется ориентировочно в 23:30 по Киеву.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины показывает высокий уровень тенниса, что видно по результатам. Спортсменка одержала 18 побед в 21-й встрече. Такие показатели позволили подняться и закрепиться в топ-10. Теннисистка в этом сезоне успела сыграть на четырех турнирах и дважды сыграла в финале.

На Индиан-Уэллс Свитолина начала со второго круга, где с трудом одолела ветеранку Лауру Зигемунд – 7:6, 4:6, 6:3. Далее уверенно обыграла американку Эшлин Крюгер – 6:4, 6:2. В последнем матче украинка вела 6:1, 1:1 против чешки Катерины Синяковой и соперница снялась.

Ига Свентек

Полька пока играет не лучшим для себя образом в этом сезоне, спортсменка сыграла на двух турнирах (кроме Индиан-Уэллс) – в Дохе и на Открытом чемпионате Австралии она вылетала в четвертьфинале. Подобные результаты для Иги точно не считаются высокими, ведь она всегда нацелена на титулы.

Здесь Свентек начала с непростой победы над малоизвестной американкой Кайлой Дей – 6:0, 7:6, во втором сете пришлось отыграться с 1:5. Далее спортсменка без проблем прошла опытную гречанку Марию Саккари – 6:3, 6:2. В последнем матче удалось разгромить сильную Каролину Мухову – 6:2, 6:0.

Личные встречи

Спортсменки играли между собой пять раз, преимущество на стороне Свентек, она ведет со счетом 4:1. Последний матч состоялся в прошлом году, в четвертьфинале Ролан Гаррос, тогда полька выиграла 6:1, 7:5.

Прогноз

Вывеска говорит сама за себя, сыграют теннисистки топ-уровня, которые должны показать теннис высокого класса. Полька котируется фаворитом, она младше, выше в рейтинге, а также имеет перевес в очных противостояниях.

Дмаю, что борьба в таком увлекательном матче может затянуться, поэтому поставлю на тотал больше 19,5 геймов за 1,66.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
12.03.2026 -
23:30
Ига Свентек
Тотал геймов больше 19.5 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Элина Свитолина Ига Свёнтек WTA Индиан-Уэллс прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
