Легенда Шахтера одной ногой перешел в Динамо, но уехал в москву

Легенда донецкого «Шахтера» Виктор Грачев вспомнил, как чуть не перешёл из рядов «горняков» в киевское «Динамо».

– Еще одна особая тема – переход в киевское «Динамо», который не состоялся. Вы даже заявление написали, но потом отказались. Не жалеете?

– В 1982 году передо мной встала дилемма: «Динамо» или «Спартак». В Киеве блистал Олег Блохин, я не поверил в свои силы. Через три года этот вопрос возник еще раз. Я встретился с Валерием Лобановским и искренне сказал: «Мне уже 29 лет. Сколько еще осталось играть? Два-три года».

Валерий Васильевич объяснил, что Блохин собирается за границу и ему нужно немного времени на построение новой команды. Я не думал, что Лобановский за полгода создаст суперкоманду, которая выиграет еврокубок.

– Вы не поверили?

– Я не знал, что буду играть до 39 лет и хватит ли здоровья. В Донецке меня любили, я заработал авторитет. А в Киеве все нужно было начинать с нуля. В конце концов, заявление я написал, но потом перезвонил Валерию Васильевичу и извинился. Мы с женой не спали двое суток: с 30 декабря по 1 января. Решали дилемму как раз на Новый год. Окончательно 2 января решили, что остаемся в Донецке.

– Лобановский не простил вам этот демарш?

– Мне было тяжело подводить его. Я годами испытывал чувство вины, чувствовал себя виноватым. Только в 1998 году мы встретились снова – его «Динамо» приехало в гости к «Таврии», которую я возглавлял. Там, в Симферополе, состоялся разговор, который снял камень с моей души. «Таврия» проигрывала 0:3, но мы отыгрались и закончили 3:3. Валерий Васильевич подошел ко мне, обнял, пожал руку и похвалил за игру: «Не беспокойся, все в порядке. У тебя хорошая команда. Я не обижаюсь». Мне так стало легко на душе.