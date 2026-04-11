Легенда Шахтера одной ногой перешел в Динамо, но уехал в москву

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Грачов

Легенда донецкого «Шахтера» Виктор Грачев вспомнил, как чуть не перешёл из рядов «горняков» в киевское «Динамо».

– Еще одна особая тема – переход в киевское «Динамо», который не состоялся. Вы даже заявление написали, но потом отказались. Не жалеете?

– В 1982 году передо мной встала дилемма: «Динамо» или «Спартак». В Киеве блистал Олег Блохин, я не поверил в свои силы. Через три года этот вопрос возник еще раз. Я встретился с Валерием Лобановским и искренне сказал: «Мне уже 29 лет. Сколько еще осталось играть? Два-три года».

Валерий Васильевич объяснил, что Блохин собирается за границу и ему нужно немного времени на построение новой команды. Я не думал, что Лобановский за полгода создаст суперкоманду, которая выиграет еврокубок.

– Вы не поверили?

– Я не знал, что буду играть до 39 лет и хватит ли здоровья. В Донецке меня любили, я заработал авторитет. А в Киеве все нужно было начинать с нуля. В конце концов, заявление я написал, но потом перезвонил Валерию Васильевичу и извинился. Мы с женой не спали двое суток: с 30 декабря по 1 января. Решали дилемму как раз на Новый год. Окончательно 2 января решили, что остаемся в Донецке.

– Лобановский не простил вам этот демарш?

– Мне было тяжело подводить его. Я годами испытывал чувство вины, чувствовал себя виноватым. Только в 1998 году мы встретились снова – его «Динамо» приехало в гости к «Таврии», которую я возглавлял. Там, в Симферополе, состоялся разговор, который снял камень с моей души. «Таврия» проигрывала 0:3, но мы отыгрались и закончили 3:3. Валерий Васильевич подошел ко мне, обнял, пожал руку и похвалил за игру: «Не беспокойся, все в порядке. У тебя хорошая команда. Я не обижаюсь». Мне так стало легко на душе.

По теме:
Шахтер находится в числе команд с наибольшим количеством побед в евросезоне
Эксперты назвали главного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Экс-тренер сборных Украины: «АЗ с Шахтером сыграет через не могу»
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Футбол | 11 апреля 2026, 19:55 14
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925

Недоволен реализацией моментов

«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
Футбол | 11 апреля 2026, 07:57 6
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере

У тренера обнаружили лейкоз

Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
Футбол | 11.04.2026, 01:42
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Футбол | 11.04.2026, 10:05
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Стали известны обстоятельства смерти Мирчи Луческу, которые пытались скрыть
Футбол | 11.04.2026, 21:33
Стали известны обстоятельства смерти Мирчи Луческу, которые пытались скрыть
Стали известны обстоятельства смерти Мирчи Луческу, которые пытались скрыть
Популярные новости
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
10.04.2026, 09:18 5
Футбол
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
10.04.2026, 07:12 4
Футбол
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
09.04.2026, 23:56 194
Футбол
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
10.04.2026, 18:35 1
Футбол
Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
09.04.2026, 21:39 2
Футбол
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
11.04.2026, 00:02 1
Футбол
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
10.04.2026, 08:07 12
Футбол
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
10.04.2026, 06:23 6
Футбол
