Испания
Сборные Испании и Аргентины узнали место проведения Финалиссимы

Поединок между чемпионами Европы и Латинской Америки состоится 27 марта в Мадриде

Сборные Испании и Аргентины узнали место проведения Финалиссимы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Ламин Ямаль

Стало известно место проведения матча между чемпионами Европы и Латинской Америки – Финалиссима состоится 27 марта 2026 года в испанском Мадриде.

В этом поединке сыграют сборная Испании, которая выиграла Евро-2024, и команда Аргентины, которая является действующим обладателем Кубка Америки.

Финалиссима изначально была запланирована на 27 марта в Дохе, но из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, Катар был вынужден отказаться от проведения громкого спортивного события.

Последние события в Дохе, когда катарские вооруженные силы перехватили беспилотники и баллистические ракеты, сделали невозможным проведение Финалиссимы и других игр, включая товарищеский матч Испания – Египет.

По информации AS, Испания и Аргентина сыграют в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Фанаты ожидают увидеть противостояние двух мировых звезд – Лионеля Месси и Ламина Ямаля.

Звездный аргентинский вингер ранее сообщил, что не сможет сыграть в этом поединке из-за плотного графика, однако организаторы надеются, что смогут убедить Месси изменить свое решение.

В ходе дискуссий обсуждались и другие альтернативы, такие как Рим и Лиссабон, но УЕФА и КОНМЕБОЛ считают, что Мадрид является лучшими вариантами для проведения такого масштабного праздника.

Решение о проведении Финалиссимы в испанской столице является окончательным, осталось уладить некоторые организационные и логистические формальности.

Николай Тытюк Источник: AS
