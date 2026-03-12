12 марта состоится первым матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 между командами Лех Познань и Шахтер Донецк.

Поединок пройдет в польском городе Познань на местном стадионе. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Главным арбитром предстоящего поединка будет норвежский судья Рохит Сагги.

Основной этап еврокубка Шахтер завершил на шестом месте с 13 очками. Лех занял итоговую 11-ю позицию с 10 балллами и стартовал в плей-офф ЛК с 1/16 финала, где прошел финский КуПС (2:0, 1:0).

Ответная встреча между Шахтером и Лехом состоится 19 марта в Кракове, Польша.

Главным тренером Шахтера является Арда Туран, наставник Леха – Нильс Фредериксен.

Лех – Шахтер. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.