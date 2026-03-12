Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лех – Шахтер. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций
Лех
12.03.2026 19:45 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
12 марта 2026, 14:25 |
264
1

Лех – Шахтер. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/8 финала Лиги конференций 12 марта в 19:45

Лех – Шахтер. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

12 марта состоится первым матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 между командами Лех Познань и Шахтер Донецк.

Поединок пройдет в польском городе Познань на местном стадионе. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего поединка будет норвежский судья Рохит Сагги.

Основной этап еврокубка Шахтер завершил на шестом месте с 13 очками. Лех занял итоговую 11-ю позицию с 10 балллами и стартовал в плей-офф ЛК с 1/16 финала, где прошел финский КуПС (2:0, 1:0).

Ответная встреча между Шахтером и Лехом состоится 19 марта в Кракове, Польша.

Главным тренером Шахтера является Арда Туран, наставник Леха – Нильс Фредериксен.

Лех – Шахтер. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Лех – Шахтер
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Лех Познань Шахтер Донецк Лех - Шахтер смотреть онлайн Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Khafre
вперед динамо
