Итальянский клуб рассматривает переход игрока Шахтера и сборной Украины

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля заинтересовал итальянский «Торино», который намерен подписать футболиста во время летнего трансферного окна.

Издание Сuoretoro.it опубликовало материал, посвященный украинцу, в котором выделило сильные стороны 26-летнего игрока:

«Конопля – современный защитник, способный прикрывать весь фланг и который за последние годы стал важным футболистом для донецкого «Шахтера». Его сильные стороны:

умение отдать качественную передачу и разогнать атаку

опыт участия в европейских соревнованиях

надежность в оборонительной фазе

Именно эти характеристики делают его интересным кандидатом для различных команд, ищущих недорогое усиление, чтобы конкурировать на высоком уровне.

Возможное приобретение Конопли станет очень разумным трансфером для «Торино». Итальянский клуб всегда внимательно следит за трансферными возможностями, особенно когда речь идет о свободных агентах или недорогих игроках.

Крайний защитник с международным опытом и потенциалом роста может оказаться полезным вложением для усиления фланга.

Конечно, на данный момент это всего лишь интерес к трансферу, ведь официальных переговоров нет. Однако, по мере приближения конца сезона и истечения срока действия контракта игрока, ситуация может быстро измениться», – сообщил источник.