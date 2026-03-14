Пеп ГВАРДИОЛА: «Этот футболист просто фантастика»
Испанец – о Вальверде
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил игру футболиста «Реала» Феде Вальверде после хет-трика в ворота горожан.
«Вальверде, вероятно, заслуженно признали лучшим игроком матча. Это фантастический футболист, способный эффективно закрывать множество позиций. Он забил очень важные голы», – рассказал наставник «Манчестер Сити».
Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» рассматривает назначение на пост главного тренера команды испанца Хаби Алонсо, который был уволен из мадридского «Реала».
