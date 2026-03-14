Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Этот футболист просто фантастика»
Испания
14 марта 2026, 03:02 |
357
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Этот футболист просто фантастика»

Испанец – о Вальверде

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил игру футболиста «Реала» Феде Вальверде после хет-трика в ворота горожан.

«Вальверде, вероятно, заслуженно признали лучшим игроком матча. Это фантастический футболист, способный эффективно закрывать множество позиций. Он забил очень важные голы», – рассказал наставник «Манчестер Сити».

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» рассматривает назначение на пост главного тренера команды испанца Хаби Алонсо, который был уволен из мадридского «Реала».

По теме:
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
128 результативных действий на троих. Уникальная статистика лидеров Баварии
Пеп Гвардиола Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Федерико Вальверде
Дмитрий Олийченко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
Другие виды | 13 марта 2026, 12:32 3
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho

Положение украинского одзеки стало крайне сложным

Волевaя победа. Динамо в непростом матче обыграло Оболонь
Футбол | 13 марта 2026, 19:58 150
Волевaя победа. Динамо в непростом матче обыграло Оболонь
Волевaя победа. Динамо в непростом матче обыграло Оболонь

В киевском дерби сильнейшей оказалась команда Костюка

Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Теннис | 13.03.2026, 06:22
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футбол | 13.03.2026, 09:30
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Супергол со штрафного удара. Боруссия М переиграла Санкт-Паули в Бундеслиге
Футбол | 14.03.2026, 00:16
Супергол со штрафного удара. Боруссия М переиграла Санкт-Паули в Бундеслиге
Супергол со штрафного удара. Боруссия М переиграла Санкт-Паули в Бундеслиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
13.03.2026, 08:59
Футбол
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
12.03.2026, 21:43 1
Футбол
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 4
Бокс
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 111
Футбол
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
13.03.2026, 04:32 2
Футбол
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
13.03.2026, 08:12 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем