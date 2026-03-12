В среду, 11 марта, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Матч прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился победой хозяев поля со счетом 3:0.

Хет-трик в этом матче оформил уругвайский полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде. Его одноклубник, украинский вратарь Андрей Лунин, отреагировал на это событие в своем Instagram:

«Федерико, сумасшедший 🤯🤍💪», – написал голкипер в Instagram-stories.

ФОТО. Лунин отреагировал на сумасшедший хет-трик Вальверде в матче с Ман Сити