Знаменитый клуб Украины не выплачивает зарплату футболистам
Курко рассказал о финансовых проблемах «Черноморца»
Центральный защитник одесского «Черноморца» Василий Курко высказался по поводу ситуации с задолженностями в команде. Футболист отметил, что не получал зарплату уже два месяца.
«Закрыли декабрь и дали аванс за январь. То есть два месяца «висят», но это здесь привычная ситуация, поэтому нет никакой паники.
Все, кто давно в команде, уже, можно сказать, привыкли, что два месяца «висят». Конечно, хочется погашения этой задержки, но никакого накручивания в коллективе и близко нет. Условия для проведения сборов созданы на высоком уровне», – сказал Курко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
