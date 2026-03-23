Знаменитый клуб Украины не выплачивает зарплату футболистам

Центральный защитник одесского «Черноморца» Василий Курко высказался по поводу ситуации с задолженностями в команде. Футболист отметил, что не получал зарплату уже два месяца.

«Закрыли декабрь и дали аванс за январь. То есть два месяца «висят», но это здесь привычная ситуация, поэтому нет никакой паники.

Все, кто давно в команде, уже, можно сказать, привыкли, что два месяца «висят». Конечно, хочется погашения этой задержки, но никакого накручивания в коллективе и близко нет. Условия для проведения сборов созданы на высоком уровне», – сказал Курко.