  4. Знаменитый клуб Украины не выплачивает зарплату футболистам
Знаменитый клуб Украины не выплачивает зарплату футболистам

Курко рассказал о финансовых проблемах «Черноморца»

ФК Черноморец. Василий Курко

Центральный защитник одесского «Черноморца» Василий Курко высказался по поводу ситуации с задолженностями в команде. Футболист отметил, что не получал зарплату уже два месяца.

«Закрыли декабрь и дали аванс за январь. То есть два месяца «висят», но это здесь привычная ситуация, поэтому нет никакой паники.

Все, кто давно в команде, уже, можно сказать, привыкли, что два месяца «висят». Конечно, хочется погашения этой задержки, но никакого накручивания в коллективе и близко нет. Условия для проведения сборов созданы на высоком уровне», – сказал Курко.

Василий Курко Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Комментарии 1
Oleg
І ще у вищу хочуть
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
