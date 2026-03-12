Звезда Атлетико Хулиан Альварес подогрел слухи о своем трансфере

Форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес пока не готов подтвердить, продолжит ли он выступление за свой нынешний клуб в следующем сезоне.

Напомним, ранее в СМИ активно обсуждался возможный интерес к аргентинцу со стороны лондонского «Арсенала» и парижского «ПСЖ», а минувшей зимой к списку претендентов якобы присоединилась «Барселона».

«Я не могу с уверенностью сказать, останусь ли в «Атлетико» на следующий сезон. Возможны любые варианты. Мне нечего добавить, кроме того, что на данном этапе я чувствую себя здесь абсолютно счастливым. В социальных сетях можно встретить множество споров и предположений, но лично для меня эти домыслы не имеют никакого веса», – подчеркнул Альварес.

В текущей кампании 26-летний нападающий принял участие в 41 встрече во всех турнирах, записав на свой счет 16 забитых мячей и 7 голевых передач.

Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года, а его актуальная рыночная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, достигает 100 млн евро.