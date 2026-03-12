УЕФА объявил претендентов на звание MVP недели в ЛЧ
В число номинантов вошли четыре игрока
УЕФА представил список номинантов на звание лучшего футболиста по итогам первых встреч 1/8 финала Лиги чемпионов. В число претендентов вошли четыре игрока, продемонстрировавших выдающуюся результативность:
Хвича Кварацхелия («ПСЖ»): в матче против «Челси» (5:2) записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.
Федерико Вальверде («Реал»): в поединке с «Манчестер Сити» (3:0) оформил хет-трик.
Майкл Олисе («Бавария»): в игре против «Аталанты» (6:1) отличился дублем и одним результативным пасом.
Хулиан Альварес («Атлетико»): в матче с «Тоттенхэмом» (5:2) забил два гола и выполнил результативную передачу.
