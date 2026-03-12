Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Определены все четвертьфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
12 марта 2026, 13:29
Определены все четвертьфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс

Матчи 1/8 финала выиграли Алькарас, Норри, Дрейпер и Медведев

Определены все четвертьфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В ночь с 11 на 12 марта на хардовом турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс состоялись поединки четвертого раунда в верхней части сетки.

Карлос Алькарас (ATP 1) обыграл Каспера Рууда (ATP 13) в двух сетах.

Следующим соперником первой ракетки мира будет Кэмерон Норри (ATP 27), который одолел квалифайера Ринки Хидзикату (ATP 117).

В еще одном четвертьфинальном противостоянии в верхней части сетки сыграют Даниил Медведев (ATP 11) и прошлогодний чемпион Джек Дрейпер (ATP 14). Нейтрал выиграл поединок у Алекса Микельсона (ATP 44), а британец одолел серба Новака Джоковича (ATP 3) в трехсетовом триллере.

Днем ранее на Мастерсе в Калифорнии прошли встречи четвертого раунда в нижней части сетки и были образованы две пары 1/4 финала: Артур Фис – Александр Зверев, Лернер Тьен – Янник Синнер.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Каспер Рууд [13] – 6:1, 7:6 (7:2)
Ринки Хидзиката [Q] – Кэмерон Норри [27] – 4:6, 2:6

Новак Джокович [3] – Джек Дрейпер [14] – 6:4, 4:6, 6:7 (5:7)
Даниил Медведев [11] – Алекс Микельсен – 6:2, 6:4

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Кэмерон Норри [27]
Даниил Медведев [11] – Джек Дрейпер [14]

Нижняя часть сетки

Артур Фис [32] – Александр Зверев [4]
Лернер Тьен [25] – Янник Синнер [2]

Видеообзор игрового дня (1/8 финала, верхняя часть сетки)

Инфографика

ATP Индиан-Уэллс Карлос Алькарас (теннисист) Каспер Рууд Ринки Хидзиката Новак Джокович Джек Дрейпер Даниил Медведев Алекс Микельсен Артур Фис Александр Зверев Лернер Тьен Янник Синнер Кэмерон Норри
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
