Определены все четвертьфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
Матчи 1/8 финала выиграли Алькарас, Норри, Дрейпер и Медведев
В ночь с 11 на 12 марта на хардовом турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс состоялись поединки четвертого раунда в верхней части сетки.
Карлос Алькарас (ATP 1) обыграл Каспера Рууда (ATP 13) в двух сетах.
Следующим соперником первой ракетки мира будет Кэмерон Норри (ATP 27), который одолел квалифайера Ринки Хидзикату (ATP 117).
В еще одном четвертьфинальном противостоянии в верхней части сетки сыграют Даниил Медведев (ATP 11) и прошлогодний чемпион Джек Дрейпер (ATP 14). Нейтрал выиграл поединок у Алекса Микельсона (ATP 44), а британец одолел серба Новака Джоковича (ATP 3) в трехсетовом триллере.
Днем ранее на Мастерсе в Калифорнии прошли встречи четвертого раунда в нижней части сетки и были образованы две пары 1/4 финала: Артур Фис – Александр Зверев, Лернер Тьен – Янник Синнер.
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Каспер Рууд [13] – 6:1, 7:6 (7:2)
Ринки Хидзиката [Q] – Кэмерон Норри [27] – 4:6, 2:6
Новак Джокович [3] – Джек Дрейпер [14] – 6:4, 4:6, 6:7 (5:7)
Даниил Медведев [11] – Алекс Микельсен – 6:2, 6:4
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Кэмерон Норри [27]
Даниил Медведев [11] – Джек Дрейпер [14]
Нижняя часть сетки
Артур Фис [32] – Александр Зверев [4]
Лернер Тьен [25] – Янник Синнер [2]
Видеообзор игрового дня (1/8 финала, верхняя часть сетки)
Инфографика
