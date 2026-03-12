Определены все четвертьфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс

В ночь с 11 на 12 марта на хардовом турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс состоялись поединки четвертого раунда в верхней части сетки.

Карлос Алькарас (ATP 1) обыграл Каспера Рууда (ATP 13) в двух сетах.

Следующим соперником первой ракетки мира будет Кэмерон Норри (ATP 27), который одолел квалифайера Ринки Хидзикату (ATP 117).

В еще одном четвертьфинальном противостоянии в верхней части сетки сыграют Даниил Медведев (ATP 11) и прошлогодний чемпион Джек Дрейпер (ATP 14). Нейтрал выиграл поединок у Алекса Микельсона (ATP 44), а британец одолел серба Новака Джоковича (ATP 3) в трехсетовом триллере.

Днем ранее на Мастерсе в Калифорнии прошли встречи четвертого раунда в нижней части сетки и были образованы две пары 1/4 финала: Артур Фис – Александр Зверев, Лернер Тьен – Янник Синнер.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Каспер Рууд [13] – 6:1, 7:6 (7:2)

Ринки Хидзиката [Q] – Кэмерон Норри [27] – 4:6, 2:6

Новак Джокович [3] – Джек Дрейпер [14] – 6:4, 4:6, 6:7 (5:7)

Даниил Медведев [11] – Алекс Микельсен – 6:2, 6:4

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

​ Карлос Алькарас [1] – ​ Кэмерон Норри [27]

Даниил Медведев [11] – Джек Дрейпер [14]

Нижняя часть сетки

​ Артур Фис [32] – ​ Александр Зверев [4]

​ Лернер Тьен [25] – ​ Янник Синнер [2]

Видеообзор игрового дня (1/8 финала, верхняя часть сетки)

Инфографика