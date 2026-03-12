15 побед подряд. Алькарас вышел в 1/4 финала Мастерса в Индиан-Уэллс
Карлос обыграл Каспера Рууда в поединке четвертого круга
Лидер мирового рейтинга АТР, испанец Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс.
В четвертом круге испанец переиграл представителя Норвегии Каспера Рууда (ATP 13) в двух сетах за 1,5 часа – 6:1, 7:6 (7:2).
В активе испанца – 7 подач на вылет и 33 виннера, в пасиве – 18 невынужденных ошибок.
Алькарас провел седьмое очное противостояние против Каспера и одержал шестую победу.
Карлос на Индиан-Уэллс также переиграл Григора Димитрова и Артура Риндеркнеша. Следующим соперником испанца будет Кэмерон Норри (ATP 27).
Испанский теннисист вышел в пятый четвертьфинал подряд на Мастерсе в Калифорнии.
Первая ракетка мира продолжил винстрик до 15 матчей с начала сезона 2026 года.
В первом сете Карлитос продемонстрировал невероятный результат по рейтингу эффективности (Performance Rating) – 9.7.
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/8 финала
Карлос Алькарас [1] – Каспер Рууд [13] – 6:1, 7:6 (7:2)
Видеообзор матча
Статистика матча
Рейтинг эффективности (Performance Rating) первого сета
5th consecutive IW quarterfinals 🌵— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 11, 2026
With a clinical performance @carlosalcaraz defeats Ruud 6-1 7-6(2). #TennisParadise pic.twitter.com/dO0pqysoHm
3 - List of players under the age of 23 in the Open Era to win their first 15 matches of a season at ATP-level:— OptaAce (@OptaAce) March 11, 2026
Stefan Edberg (1987)
Jannik Sinner (2024)
Carlos Alcaraz (2026)🆕
Dominance.#TennisParadise | @BNPPARIBASOPEN @atptour pic.twitter.com/pzmABVDPpD
