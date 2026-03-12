Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 15 побед подряд. Алькарас вышел в 1/4 финала Мастерса в Индиан-Уэллс
ATP
Карлос обыграл Каспера Рууда в поединке четвертого круга

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга АТР, испанец Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс.

В четвертом круге испанец переиграл представителя Норвегии Каспера Рууда (ATP 13) в двух сетах за 1,5 часа – 6:1, 7:6 (7:2).

В активе испанца – 7 подач на вылет и 33 виннера, в пасиве – 18 невынужденных ошибок.

Алькарас провел седьмое очное противостояние против Каспера и одержал шестую победу.

Карлос на Индиан-Уэллс также переиграл Григора Димитрова и Артура Риндеркнеша. Следующим соперником испанца будет Кэмерон Норри (ATP 27).

Испанский теннисист вышел в пятый четвертьфинал подряд на Мастерсе в Калифорнии.

Первая ракетка мира продолжил винстрик до 15 матчей с начала сезона 2026 года.

В первом сете Карлитос продемонстрировал невероятный результат по рейтингу эффективности (Performance Rating) – 9.7.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/8 финала

Карлос Алькарас [1] – Каспер Рууд [13] – 6:1, 7:6 (7:2)

Видеообзор матча

Статистика матча

Рейтинг эффективности (Performance Rating) первого сета

По теме:
Синнер впечатлен Фонсекой: «Я убежден, что он добьется еще больших успехов»
ФОНСЕКА: «Мой уровень позволяет играть с топами, как Синнер и Алькарас»
Определены две четвертьфинальные пары Мастерса в Индиан-Уэллс
Каспер Рууд Карлос Алькарас (теннисист) ATP Индиан-Уэллс
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
