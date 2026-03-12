ФОТО. Вратарь Реала удивил поступком после матча Лиги чемпионов
Куртуа написал Кински
Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа привлек внимание футбольных фанатов своим поступком.
После поединка «Атлетико» - «Тоттенхєм» бельгиец поддержал вратаря Антонина Кински, который допустил несколько ошибок во время игры. Куртуа рассказал, что написал голкиперу личное сообщение в Instagram.
«Я написал вратарю «Тоттенхэма» в Instagram, потому что то, что с ним произошло, было тяжело пережить», – признался Куртуа.
По словам бельгийского голкипера, подобные моменты могут сильно влиять на психологическое состояние футболиста, особенно когда ошибки происходят в важных матчах.
Куртуа также отметил, что стадион «Атлетико» создает сложную атмосферу для любой команды.
«Это психологически тяжело. Поле «Атлетико» создает проблемы для каждой команды», – добавил вратарь мадридского клуба.
Фанаты в социальных сетях положительно оценили жест бельгийца, отметив его спортивную солидарность и поддержку коллеги по амплуа.
