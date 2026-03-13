Источник: тренера клуба УПЛ подозревают в договорных матчах
Тимченко может вскоре пройти полиграф
Ассистента главного тренера СК «Полтава» Игоря Тимченко могут проверить на полиграфе из-за подозрений в возможных договорных матчах.
Об этом сообщает телеграм-канал Inside UPL. По данным источника, подозрения появились после нескольких поединков клуба, в частности игры против «Кудровки». После последнего матча с «Зарей», который завершился поражением 0:4 на стадионе Оболонь Арена, вопросов к ситуации стало еще больше.
Отмечается, что проверку может провести Комитет этики и честной игры УАФ, который планирует использовать полиграф в рамках возможного расследования.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26
Поединок 1/4 финала состоится 12 марта и начнется ориентировочно в 23:30 по Киеву