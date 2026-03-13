Источник: тренера клуба УПЛ подозревают в договорных матчах

Ассистента главного тренера СК «Полтава» Игоря Тимченко могут проверить на полиграфе из-за подозрений в возможных договорных матчах.

Об этом сообщает телеграм-канал Inside UPL. По данным источника, подозрения появились после нескольких поединков клуба, в частности игры против «Кудровки». После последнего матча с «Зарей», который завершился поражением 0:4 на стадионе Оболонь Арена, вопросов к ситуации стало еще больше.

Отмечается, что проверку может провести Комитет этики и честной игры УАФ, который планирует использовать полиграф в рамках возможного расследования.