Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 19:04 | Обновлено 11 марта 2026, 19:21
1

Клубу УПЛ предсказывают исчезновение: «Они напоминают мне Минай»

Олег Федорчук считает, что у СК Полтава нет будущего

СК Полтава.

Известный украинский тренер Олег Федорчук предсказывает СК Полтава исчезновение с футбольной карты Украины после завершения нынешнего сезона УПЛ.

– В 19-м туре снова проиграли Александрия и СК Полтава. Этим двум командам уже следует готовиться к Первой лиге? Или еще поагонизируют, а может и сотворят чудо и сохранят прописку в УПЛ?

– Я боюсь, что СК Полтава скоро не будет и в УПЛ, и в Первой лиге, и вообще. Мне этот проект напоминает Минай. Как-то легко они в элиту ворвались и не готовы оказаться к ней.

Что касается Александрии, то для меня реально загадка, как так можно было команду развалить, все разбазарить – были вторыми сверху, стали вторыми снизу…

Ну нельзя ставить директором крупного завода человека, работавшего всю жизнь разнорабочим, а тренером главной команды 34-летнего специалиста Кирилла Нестеренко без полноценного опыта работы. Дай начинающему автогонщику болид Феррари – что будет?

– Разобьет о первый или второй столб.

– Вот если бы так и не произошло с Александрией, которой руководит молодой и неопытный тренер, – сказал Олег.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 19 13 5 1 47 - 12 15.03.26 18:00 Шахтер Донецк - Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк 44
2 ЛНЗ 19 13 2 4 26 - 11 14.03.26 13:00 ЛНЗ - Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь 41
3 Полесье 19 11 3 5 32 - 14 14.03.26 18:00 Полесье - Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье 36
4 Динамо Киев 19 10 5 4 42 - 22 13.03.26 18:00 Динамо Киев - Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев 35
5 Кривбасс 19 8 7 4 31 - 25 14.03.26 18:00 Полесье - Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия 31
6 Металлист 1925 18 8 7 3 22 - 12 15.03.26 18:00 Шахтер Донецк - Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925 31
7 Колос Ковалевка 19 7 7 5 18 - 19 15.03.26 15:30 Колос Ковалевка - Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк 28
8 Заря 19 7 6 6 26 - 23 15.03.26 15:30 Колос Ковалевка - Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов 27
9 Оболонь 19 6 6 7 16 - 27 13.03.26 18:00 Динамо Киев - Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь 24
10 Верес 18 5 6 7 16 - 23 14.03.26 15:30 Кудровка - Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов 21
11 Карпаты Львов 19 4 8 7 21 - 26 13.03.26 13:00 Полтава - Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов 20
12 Кудровка 19 5 5 9 24 - 33 14.03.26 15:30 Кудровка - Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев 20
13 Рух Львов 19 6 1 12 15 - 28 15.03.26 13:00 Эпицентр - Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье 19
14 Эпицентр 19 5 2 12 22 - 33 15.03.26 13:00 Эпицентр - Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр 17
15 Александрия 19 2 5 12 14 - 33 14.03.26 13:00 ЛНЗ - Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия 11
16 Полтава 19 2 3 14 16 - 47 13.03.26 13:00 Полтава - Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр 9
Полная таблица

Олег Федорчук Полтава Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
