Клубу УПЛ предсказывают исчезновение: «Они напоминают мне Минай»

Известный украинский тренер Олег Федорчук предсказывает СК Полтава исчезновение с футбольной карты Украины после завершения нынешнего сезона УПЛ.

– В 19-м туре снова проиграли Александрия и СК Полтава. Этим двум командам уже следует готовиться к Первой лиге? Или еще поагонизируют, а может и сотворят чудо и сохранят прописку в УПЛ?

– Я боюсь, что СК Полтава скоро не будет и в УПЛ, и в Первой лиге, и вообще. Мне этот проект напоминает Минай. Как-то легко они в элиту ворвались и не готовы оказаться к ней.

Что касается Александрии, то для меня реально загадка, как так можно было команду развалить, все разбазарить – были вторыми сверху, стали вторыми снизу…

Ну нельзя ставить директором крупного завода человека, работавшего всю жизнь разнорабочим, а тренером главной команды 34-летнего специалиста Кирилла Нестеренко без полноценного опыта работы. Дай начинающему автогонщику болид Феррари – что будет?

– Разобьет о первый или второй столб.

– Вот если бы так и не произошло с Александрией, которой руководит молодой и неопытный тренер, – сказал Олег.