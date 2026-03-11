В матче 1/8 финала Лига чемпионов УЕФА Реал Мадрид уверенно ведет в игре против Манчестер Сити. Поединок проходит на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Во втором тайме счет остается 3:0 в пользу хозяев. Главным героем встречи стал Федерико Вальверде, который оформил хет-трик.

На 58-й минуте Винисиус Жуниор имел шанс увеличить преимущество мадридцев, однако не реализовал пенальти — его удар отбил голкипер «горожан» Джанлуиджи Доннарумма.

Ответный поединок между командами состоится 17 марта на стадионе Этихад Стедиум в Манчестере.

ВИДЕО. Реал мог оформить 4:0 с Ман Сити. Как Винисиус не забил пенальти?