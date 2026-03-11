Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Реал мог оформить 4:0 с Ман Сити. Как Винисиус не забил пенальти?
Лига чемпионов
11 марта 2026, 23:18 | Обновлено 11 марта 2026, 23:22
Бразилец промахнулся с отметки на 58-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жиниор

В матче 1/8 финала Лига чемпионов УЕФА Реал Мадрид уверенно ведет в игре против Манчестер Сити. Поединок проходит на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Во втором тайме счет остается 3:0 в пользу хозяев. Главным героем встречи стал Федерико Вальверде, который оформил хет-трик.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 58-й минуте Винисиус Жуниор имел шанс увеличить преимущество мадридцев, однако не реализовал пенальти — его удар отбил голкипер «горожан» Джанлуиджи Доннарумма.

Ответный поединок между командами состоится 17 марта на стадионе Этихад Стедиум в Манчестере.

Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Винисиус Жуниор пенальти
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
