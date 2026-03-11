Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как ПСЖ забил в ворота Челси уже на 10-й минуте матча 1/8 финала ЛЧ
Лига чемпионов
11 марта 2026, 22:21 | Обновлено 11 марта 2026, 22:26
250
0

Брэдли Баркола быстро вывел парижан вперед в поединке на Парк-де-Пренс, сделав счет 1:0

Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер ПСЖ Брэдли Баркола забил гол в ворота Челси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

23-летний француз отличился уже на 10-й минуте поединка после передачи Жоау Невеша, сделав счет 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Баркола этот гол стал первым в текущем сезоне главного еврокубка. В его активе также три ассиста.

ПСЖ и Челси начали встречу 11 марта в 22:00 по Киеву на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Брэдли Баркола видео голов и обзор ПСЖ Челси ПСЖ - Челси Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
