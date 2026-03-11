ВИДЕО. Как ПСЖ забил в ворота Челси уже на 10-й минуте матча 1/8 финала ЛЧ

Вингер ПСЖ Брэдли Баркола забил гол в ворота Челси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

23-летний француз отличился уже на 10-й минуте поединка после передачи Жоау Невеша, сделав счет 1:0.

Для Баркола этот гол стал первым в текущем сезоне главного еврокубка. В его активе также три ассиста.

ПСЖ и Челси начали встречу 11 марта в 22:00 по Киеву на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Getty Images/Global Images Ukraine

