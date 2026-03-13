Футболист впечатлил Динамо на просмотре и с ним заключили контракт
Усман Саване стал игроком «Динамо»
«Динамо» подписало юного африканского таланта – 18-летнего атакующего полузащитника Усмана Саване из Мали.
До перехода в киевский клуб он выступал за местный АС «Бамако» и юношескую сборную страны.
Как отмечает источник, футболист прошел просмотр в составе «бело-синих» и оставил приятное впечатление на тренеров, ведь с ним заключили официальный контракт.
Ранее сообщалось, что футбольные клубы «Динамо» и «Рух» договорились о переходе во львовский клуб на правах аренды сенегальского вингера «бело-синих» Самбы Диалло.
