Футболист впечатлил Динамо на просмотре и с ним заключили контракт

«Динамо» подписало юного африканского таланта – 18-летнего атакующего полузащитника Усмана Саване из Мали.

До перехода в киевский клуб он выступал за местный АС «Бамако» и юношескую сборную страны.

Как отмечает источник, футболист прошел просмотр в составе «бело-синих» и оставил приятное впечатление на тренеров, ведь с ним заключили официальный контракт.

Ранее сообщалось, что футбольные клубы «Динамо» и «Рух» договорились о переходе во львовский клуб на правах аренды сенегальского вингера «бело-синих» Самбы Диалло.