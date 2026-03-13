Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист впечатлил Динамо на просмотре и с ним заключили контракт
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 02:32 |
401
1

Футболист впечатлил Динамо на просмотре и с ним заключили контракт

Усман Саване стал игроком «Динамо»

13 марта 2026, 02:32 |
401
1 Comments
Футболист впечатлил Динамо на просмотре и с ним заключили контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Саване

«Динамо» подписало юного африканского таланта – 18-летнего атакующего полузащитника Усмана Саване из Мали.

До перехода в киевский клуб он выступал за местный АС «Бамако» и юношескую сборную страны.

Как отмечает источник, футболист прошел просмотр в составе «бело-синих» и оставил приятное впечатление на тренеров, ведь с ним заключили официальный контракт.

Ранее сообщалось, что футбольные клубы «Динамо» и «Рух» договорились о переходе во львовский клуб на правах аренды сенегальского вингера «бело-синих» Самбы Диалло.

По теме:
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
11-й лучший сезон. Украины набрала 7.312 баллов в сезонном рейтинге
Динамо Киев трансферы сборная Мали по футболу трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТУРАН: «Надо забыть про победу. Я играл, когда Барселона одолела ПСЖ 6:1»
Футбол | 13 марта 2026, 02:47 0
ТУРАН: «Надо забыть про победу. Я играл, когда Барселона одолела ПСЖ 6:1»
ТУРАН: «Надо забыть про победу. Я играл, когда Барселона одолела ПСЖ 6:1»

Главный тренер Шахтера дал пресс-конференцию после победы над Лехом

Александр ДЕНИСОВ: «Эти двое публично издевались над ним»
Футбол | 12 марта 2026, 20:44 7
Александр ДЕНИСОВ: «Эти двое публично издевались над ним»
Александр ДЕНИСОВ: «Эти двое публично издевались над ним»

Коммерческий директор «Полесья» раскритиковал Николая Балакина и Дениса Шурмана

Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 12.03.2026, 22:40
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Футбол | 12.03.2026, 06:23
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Футбол | 12.03.2026, 08:33
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
Банер вже підготували про «100% білий» ? Сови на трибунах будуть? 
Ответить
0
Популярные новости
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
11.03.2026, 00:35
Теннис
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
12.03.2026, 15:05 49
Футбол
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
11.03.2026, 22:55 2
Футбол
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 10
Бокс
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
11.03.2026, 17:54 3
Футбол
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
11.03.2026, 14:07 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем