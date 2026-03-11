Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Шахтера в еврокубке

Бывший игрок национальной сборной Украины и Шахтера Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на первый поединок 1/8 финала Лиги конференций между «горняками» и польским Лехом, который состоится в Познани 12 марта.

«Лех» – один из немногих польских клубов, который делает ставку на атакующий футбол, пользуясь длинными передачами, есть в его арсенале и интересные домашние заготовки при розыгрыше стандартных положений.

Это довольно непростой соперник и, прежде всего, «горнякам» следует быть неуступчивыми в единоборствах, четко действовать при подборе.

Шахтеру не стоит подстраиваться под Лех, которого в родных стенах очень активно поддерживает 12 игрок, а пытаться демонстрировать свои «козыри»: высокое индивидуальное мастерство, контроль мяча, а при его потере сразу возвращать, заставляя соперника больше сосредотачиваться на обороне.

Я убежден, что тренер Арда Туран вместе со своими помощниками хорошо изучили сильные и слабые места польского чемпиона и это позволит его подопечным надежно сыграть в защите и остро – в атаке. Склоняюсь к тому, что поединок в Познани завершится со счетом 1:0 в пользу Шахтера.

Повторный матч этих оппонентов пройдет в Кракове 19 марта.