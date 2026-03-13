Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол

Французский журналист Сирил Ануна выразил серьезную обеспокоенность травмой Килиана Мбаппе.

По его словам, у нападающего «Реала» повреждены связки, и ему нужно прекратить играть, чтобы избежать обострения травмы и сохранить шанс сыграть на чемпионате мира.

Тренер «сливочных» Альваро Арбелоа отметил, что Мбаппе постепенно восстанавливается и чувствует себя лучше, но Ануна подчеркивает: только пауза в играх и интенсивные укрепляющие тренировки могут позволить французу подготовиться к турниру. В противном случае риск пропустить мировое первенство остается высоким, а решение о продолжении сезона станет критическим для его карьеры и для «Реала».