Испания
13 марта 2026, 04:32 |
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол

Футболист рискует пропустить мундиаль

Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский журналист Сирил Ануна выразил серьезную обеспокоенность травмой Килиана Мбаппе.

По его словам, у нападающего «Реала» повреждены связки, и ему нужно прекратить играть, чтобы избежать обострения травмы и сохранить шанс сыграть на чемпионате мира.

Тренер «сливочных» Альваро Арбелоа отметил, что Мбаппе постепенно восстанавливается и чувствует себя лучше, но Ануна подчеркивает: только пауза в играх и интенсивные укрепляющие тренировки могут позволить французу подготовиться к турниру. В противном случае риск пропустить мировое первенство остается высоким, а решение о продолжении сезона станет критическим для его карьеры и для «Реала».

Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: PlanetarealMadrid
