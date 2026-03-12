Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
12 марта 2026, 15:33 | Обновлено 12 марта 2026, 15:36
Кто сыграет на ЧМ-2026. ФИФА не может связаться с руководством Ирана

В стране война и блекауты

Кто сыграет на ЧМ-2026. ФИФА не может связаться с руководством Ирана
По информации американских СМИ, ФИФА не может связаться с руководством Ирана, хотя организацию обеспокоили слова министра спорта о том, что национальная команда не сыграет на ЧМ-2026 из-за войны США.

Представители ФИФА хотели бы обсудить этот вопрос с кем-то из иранского руководства, но боевые действия и блекауты не дают возможности связаться с теми, кто принимает решения.

ФИФА надеется убедить Иран участвовать в чемпионате мира, иначе придется задействовать длительную процедуру поиска сборной, которая заменит команду.

Несмотря на войну против Ирана, президент США Дональд Трамп заявил, что иранская сборная сможет участвовать в турнире.

