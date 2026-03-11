Короли стадионов Серии А. Футболисты, забившие больше всего на каждой арене
Рассмотрим лучших бомбардиров только тех стадионов, которые принимают матчи в текущем сезоне
Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал список лучших бомбардиров Серии А каждого стадиона, принимающего матчи текущего сезона чемпионата Италии.
Наибольшее количество голов на одном стадионе лиги забил Франческо Тотти, в активе которого 160 мячей на Стадио Олимпико.
Джузеппе Меацца – лучший бомбардир Сан-Сиро (141), Антонио Ди Натале – Фриули (135).
В истории других стадионов нет игроков, забивших 100+ голов.
Лучшие бомбардиры каждого стадиона Серии А (только матчи национального чемпионата)
- 160 – Франческо Тотти (Олимпико)
- 141 – Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)
- 135 – Антонио Ди Натале (Фриули)
- 98 – Паоло Пуличи (Гранде Торино)
- 96 – Габриэль Батистута (Артемио Франки)
- 91 – Карло Регуццони (Ренато Даль'Ара)
- 82 – Роберто Манчини (Луиджи Феррарис)
- 74 – Омар Сивори (Делле Альпи/Ювентус Стедиум)
- 70 – Дрис Мертенс (Диего Армандо Марадона)
- 67 – Доменико Берарди (Читта дель Триколоре)
- 60 – Серджо Пеллиссье (Маркантонио Бентегоди)
- 43 – Эрнан Креспо (Эннио Тардини)
- 42 – Кристиано Дони (Атлети Адзурри д'Италия)
- 34 – Жоау Педру (СантъЭлия)
- 22 – Витторио Гианди (Джузеппе Синигалья)
- 21 – Мирко Вучинич (Виа-дель-Маре)
- 19 – Андреа Тентони (Джованни Дзини)
- 12 – Клаус Бергреен (Арена Гарибальди)
