Короли стадионов Серии А. Футболисты, забившие больше всего на каждой арене

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал список лучших бомбардиров Серии А каждого стадиона, принимающего матчи текущего сезона чемпионата Италии.

Наибольшее количество голов на одном стадионе лиги забил Франческо Тотти, в активе которого 160 мячей на Стадио Олимпико.

Джузеппе Меацца – лучший бомбардир Сан-Сиро (141), Антонио Ди Натале – Фриули (135).

В истории других стадионов нет игроков, забивших 100+ голов.

Лучшие бомбардиры каждого стадиона Серии А (только матчи национального чемпионата)