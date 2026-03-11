Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Короли стадионов Серии А. Футболисты, забившие больше всего на каждой арене
Италия
11 марта 2026, 19:36 | Обновлено 11 марта 2026, 19:37
179
0

Короли стадионов Серии А. Футболисты, забившие больше всего на каждой арене

Рассмотрим лучших бомбардиров только тех стадионов, которые принимают матчи в текущем сезоне

11 марта 2026, 19:36 | Обновлено 11 марта 2026, 19:37
179
0
Короли стадионов Серии А. Футболисты, забившие больше всего на каждой арене
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал список лучших бомбардиров Серии А каждого стадиона, принимающего матчи текущего сезона чемпионата Италии.

Наибольшее количество голов на одном стадионе лиги забил Франческо Тотти, в активе которого 160 мячей на Стадио Олимпико.

Джузеппе Меацца – лучший бомбардир Сан-Сиро (141), Антонио Ди Натале – Фриули (135).

В истории других стадионов нет игроков, забивших 100+ голов.

Лучшие бомбардиры каждого стадиона Серии А (только матчи национального чемпионата)

  • 160 – Франческо Тотти (Олимпико)
  • 141 – Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)
  • 135 – Антонио Ди Натале (Фриули)
  • 98 – Паоло Пуличи (Гранде Торино)
  • 96 – Габриэль Батистута (Артемио Франки)
  • 91 – Карло Регуццони (Ренато Даль'Ара)
  • 82 – Роберто Манчини (Луиджи Феррарис)
  • 74 – Омар Сивори (Делле Альпи/Ювентус Стедиум)
  • 70 – Дрис Мертенс (Диего Армандо Марадона)
  • 67 – Доменико Берарди (Читта дель Триколоре)
  • 60 – Серджо Пеллиссье (Маркантонио Бентегоди)
  • 43 – Эрнан Креспо (Эннио Тардини)
  • 42 – Кристиано Дони (Атлети Адзурри д'Италия)
  • 34 – Жоау Педру (СантъЭлия)
  • 22 – Витторио Гианди (Джузеппе Синигалья)
  • 21 – Мирко Вучинич (Виа-дель-Маре)
  • 19 – Андреа Тентони (Джованни Дзини)
  • 12 – Клаус Бергреен (Арена Гарибальди)
По теме:
Малиновский оказался в центре скандала после матча Дженоа и Ромы
Хуже чем Вулверхэмптон и Хайденхайм. Тоттенхэм возглавил неприятный рейтинг
Сарри – о Лацио: «И я сам не понимаю, почему я еще здесь»
чемпионат Италии по футболу Серия A статистика Франческо Тотти Transfermarkt
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Футбол | 11 марта 2026, 14:07 38
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026

С соответствующим заявлением выступил министр спорта страны

Известный нападающий Шахтера спрогнозировал путь команды в еврокубках
Футбол | 11 марта 2026, 16:14 14
Известный нападающий Шахтера спрогнозировал путь команды в еврокубках
Известный нападающий Шахтера спрогнозировал путь команды в еврокубках

Виктор Грачев считает, что задача-минимум для «горняков» – выход в финал Лиги конференций

Юльманд и Артета назвали составы на матч Лиги чемпионов Байер – Арсенал
Футбол | 11.03.2026, 18:57
Юльманд и Артета назвали составы на матч Лиги чемпионов Байер – Арсенал
Юльманд и Артета назвали составы на матч Лиги чемпионов Байер – Арсенал
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 11.03.2026, 06:51
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
Футбол | 10.03.2026, 23:35
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 7
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
10.03.2026, 09:49 2
Бокс
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
10.03.2026, 15:35 1
Футбол
Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
10.03.2026, 06:23 6
Футбол
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 08:49 6
Теннис
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 40
Футбол
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
09.03.2026, 20:42 7
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем