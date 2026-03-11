ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Украинской Премьер-лиги подписал футболиста из аматоров

Клуб Украинской Премьер-лиги – «Эпицентр» из Каменец-Подольского – продолжает активную работу на трансферном рынке в поиске усилений для главного тренера Сергея Нагорняка.

Представитель элитного дивизиона договорился о сотрудничестве с 21-летним вингером Денисом Голубом, который ранее защищал цвета «Денгоффа» в аматорском чемпионате Украины.

Стороны договорились о сотрудничестве до завершения сезона (по данным Transfermarkt), футболист будет выбрал себе 21-й номер. Денис может сыграть на правом фланге и в центре, под нападающим.

Голуб имеет в активе два матча в Кубке Украины, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

«Денгофф» одолел «Прикарпатье» на стадии 1/32 финала, но в следующем раунде потерпел поражение от «Агробизнеса» со счетом 0:2 и вылетел из турнира.