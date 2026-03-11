Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Украинской Премьер-лиги подписал футболиста из аматоров
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 20:51 |
694
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Украинской Премьер-лиги подписал футболиста из аматоров

«Эпицентр» из Каменец-Подольского и 21-летний вингер Денис Голуб договорились о сотрудничестве

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Украинской Премьер-лиги подписал футболиста из аматоров
ФК Эпицентр

Клуб Украинской Премьер-лиги – «Эпицентр» из Каменец-Подольского – продолжает активную работу на трансферном рынке в поиске усилений для главного тренера Сергея Нагорняка.

Представитель элитного дивизиона договорился о сотрудничестве с 21-летним вингером Денисом Голубом, который ранее защищал цвета «Денгоффа» в аматорском чемпионате Украины.

Стороны договорились о сотрудничестве до завершения сезона (по данным Transfermarkt), футболист будет выбрал себе 21-й номер. Денис может сыграть на правом фланге и в центре, под нападающим.

Голуб имеет в активе два матча в Кубке Украины, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

«Денгофф» одолел «Прикарпатье» на стадии 1/32 финала, но в следующем раунде потерпел поражение от «Агробизнеса» со счетом 0:2 и вылетел из турнира.

По теме:
Динамо организовало аренду легионера в последний день окна
Названы лучший тренер, игрок, символическая сборная 19 тура Премьер-лиги
Костюк заблокировал трансфер футболиста Динамо в иностранный клуб
Эпицентр Каменец-Подольский Денгофф Дениховка чемпионат Украины по футболу среди аматоров трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
