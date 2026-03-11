Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола сегодня догонит Фергюсона по количеству матчей в ЛЧ
Лига чемпионов
11 марта 2026, 19:19 | Обновлено 11 марта 2026, 19:21
133
0

Гвардиола сегодня догонит Фергюсона по количеству матчей в ЛЧ

Вспомним топ-5 тренеров с самым большим количеством матчей в истории Лиги чемпионов

11 марта 2026, 19:19 | Обновлено 11 марта 2026, 19:21
133
0
Гвардиола сегодня догонит Фергюсона по количеству матчей в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Испанский тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола в сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала догонит Алекса Фергюсона по количеству матчей в турнире.

На данный момент экс-тренер Манчестер Юнайтед имеет 190 игр в ЛЧ в качестве тренера, в активе Гвардиолы – на 1 меньше (189).

Испанец за свою карьеру возглавлял 3 команды в Лиге чемпионов: Барселону, Баварию и Манчестер Сити.

Больше матчей чем у Фергюсона и Гвардиолы имеет в своем активе только итальянский тренер Карло Анчелотти (218).

Отметим, что в топ-5 входят также Арсен Венгер (184) и Жозе Моуриньо (160).

Тренеры с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов

  • 218 – Карло Анчелотти (Италия)
  • 190 – Алекс Фергюсон (Шотландия)
  • 189 – Пеп Гвардиола (Испания)
  • 184 – Арсен Венгер (Франция)
  • 160 – Жозе Моуриньо (Португалия)
По теме:
Байер – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УЕФА может наказать одного из самых результативных футболистов Баварии
Левандовски, Мбаппе, Салах. Превзойдет ли кто-то достижение Месси в ЛЧ?
Лига чемпионов Пеп Гвардиола Манчестер Сити Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити Алекс Фергюсон Карло Анчелотти Арсен Венгер Жозе Моуриньо
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Теннис | 11 марта 2026, 00:35 0
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала

Жасмин Паолини потерпела поражение от Талии Гибсон в четвертом раунде тысячника

Динамо сообщило о возвращении двоих футболистов перед матчем с Оболонью
Футбол | 11 марта 2026, 19:01 0
Динамо сообщило о возвращении двоих футболистов перед матчем с Оболонью
Динамо сообщило о возвращении двоих футболистов перед матчем с Оболонью

Константин Вивчаренко и Владислав Кабаев восстановились от травм и провели тренировку

Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Бокс | 11.03.2026, 09:31
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
Футбол | 10.03.2026, 23:35
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Футбол | 11.03.2026, 17:32
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
10.03.2026, 11:03 31
Футбол
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
10.03.2026, 08:17 82
Футбол
Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
10.03.2026, 06:23 6
Футбол
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
10.03.2026, 08:58 5
Другие виды
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
11.03.2026, 06:51 1
Теннис
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
10.03.2026, 13:30
Другие виды
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 39
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
10.03.2026, 09:49 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем