Гвардиола сегодня догонит Фергюсона по количеству матчей в ЛЧ
Вспомним топ-5 тренеров с самым большим количеством матчей в истории Лиги чемпионов
Испанский тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола в сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала догонит Алекса Фергюсона по количеству матчей в турнире.
На данный момент экс-тренер Манчестер Юнайтед имеет 190 игр в ЛЧ в качестве тренера, в активе Гвардиолы – на 1 меньше (189).
Испанец за свою карьеру возглавлял 3 команды в Лиге чемпионов: Барселону, Баварию и Манчестер Сити.
Больше матчей чем у Фергюсона и Гвардиолы имеет в своем активе только итальянский тренер Карло Анчелотти (218).
Отметим, что в топ-5 входят также Арсен Венгер (184) и Жозе Моуриньо (160).
Тренеры с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов
- 218 – Карло Анчелотти (Италия)
- 190 – Алекс Фергюсон (Шотландия)
- 189 – Пеп Гвардиола (Испания)
- 184 – Арсен Венгер (Франция)
- 160 – Жозе Моуриньо (Португалия)
