Гвардиола сегодня догонит Фергюсона по количеству матчей в ЛЧ

Испанский тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола в сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала догонит Алекса Фергюсона по количеству матчей в турнире.

На данный момент экс-тренер Манчестер Юнайтед имеет 190 игр в ЛЧ в качестве тренера, в активе Гвардиолы – на 1 меньше (189).

Испанец за свою карьеру возглавлял 3 команды в Лиге чемпионов: Барселону, Баварию и Манчестер Сити.

Больше матчей чем у Фергюсона и Гвардиолы имеет в своем активе только итальянский тренер Карло Анчелотти (218).

Отметим, что в топ-5 входят также Арсен Венгер (184) и Жозе Моуриньо (160).

Тренеры с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов