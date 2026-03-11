«Нельзя думать только о себе». Туран высказался о травме Матвиенко
Есть шанс сыграть за сборную Украины?
Наставник Шахтера Арда Туран подтвердил информацию о травме защитника Николая Матвиенко, который пропустит матч 1/8 Лиги конференций против Леха.
При этом тренер не назвал сроки восстановления и дал понять, что не исключал бы участие игрока в матче сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.
«Мне нравится Матвиенко – и как игрок, и как лидер команды. У нас хороший капитан. Травмы – часть футбола. Возможно, если форсировать восстановление, то мы могли бы использовать Николая, но нельзя думать только о себе».
«Сборной Украины предстоят матчи отбора, и если мы будем давить с восстановлением, то это будет плохо для нас и сборной. Надеемся, что Матвиенко скоро вернется. Я уверен, что и без него завтра проведем хороший матч», – сказал Туран.
Первый матч с Лехом пройдет 12 марта, начало в 19:45.
