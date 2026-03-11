Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Нельзя думать только о себе». Туран высказался о травме Матвиенко
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 19:23 | Обновлено 11 марта 2026, 19:41
Есть шанс сыграть за сборную Украины?

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Наставник Шахтера Арда Туран подтвердил информацию о травме защитника Николая Матвиенко, который пропустит матч 1/8 Лиги конференций против Леха.

При этом тренер не назвал сроки восстановления и дал понять, что не исключал бы участие игрока в матче сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.

«Мне нравится Матвиенко – и как игрок, и как лидер команды. У нас хороший капитан. Травмы – часть футбола. Возможно, если форсировать восстановление, то мы могли бы использовать Николая, но нельзя думать только о себе».

«Сборной Украины предстоят матчи отбора, и если мы будем давить с восстановлением, то это будет плохо для нас и сборной. Надеемся, что Матвиенко скоро вернется. Я уверен, что и без него завтра проведем хороший матч», – сказал Туран.

Первый матч с Лехом пройдет 12 марта, начало в 19:45.

Andromed
краще вже щоб нормально відновився, а то потім на довше випаде
