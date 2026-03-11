Реал шокирует слабостью, а Симеоне – Гонсалесом. Обзор 27 тура Примеры

Тур Ла Лиги оказался настолько бедным на спасения со стороны вратарей, что сейв недели совершил защитник «Атлетико» Хосе Хименес. Ладно, шучу: местные киперы выступили на уровне. Но самое большое спасение все равно на счету названного футболиста «матрасников». Во время розыгрыша углового «Атлетико» один из игроков команды попал мячом в голубя, который нежился на траве «Метрополитано» (понимаю его). Птица растерялась и потерялась в пространстве, никуда не улетела, осталась в опасной зоне и под риском повторного попадания круглым или, что еще хуже, попадания под ноги футболистам... Хименес подбежал к пернатому, взял на руки и вынес за пределы поля. Помог птичке. Получил аплодисменты трибун. В очередной раз напомнил зрителям, что жизнь важнее игры в футбол. А еще усложнил жизнь тем, кто до сих пор демонизирует «Атлетико» и считает его чуть ли не главным злом в топ-футболе: злодеи героями столь доброй истории не стали бы.

А еще в Мадриде в тот вечер играли в футбол, причем результативно. Об этом матче и не только поговорим в абзацах ниже. К счастью, квоту на не связанные с игрой миллионов строки мы уже выполнили.

Думать – вредно

Иногда счастье не в мелочах, а в простоте. Убедилась в этом в субботу «Сельта». Провела сильный первый тайм с «Реалом». Отличилась. Завершила первую половину с 90% точных пасов! А потом... Вспомнила, против кого играет. Других причин изменения поведения команды после перерыва лично я не нахожу. До этого – 43% владения, после – только 29%. Меньшая точность пасов. Меньше ударов. Вообще меньше попыток создать момент у ворот «Реала». Кажется, будто «Сельта» согласилась на ничью в потенциально победном матче еще в перерыве, потому что... ну, «Реал» же. Выбрала синицу в руках вместо журавля в небе, чтобы на 90+3 пропустить и потерять все (1:2). Пока «Сельта» не думала и играла в футбол, выглядела равной мадридскому гранду, начала размышлять о событиях на поле и статусе соперника – уступила. Выводы делайте сами. А вообще получается забавно: «Реал» шокировал оппонента своей слабостью до перерыва – и именно благодаря этому победил.

Правильные ценности

Президент «Валенсии» Лим – худший футбольный владелец в Испании. По крайней мере, по мнению фанатов «летучих мышей». Но есть редкий повод его похвалить: нынешней «Валенсии» действительно есть что дать футбольному болельщику. Что именно? Очень просто: эстетику. В матче с «Алавесом» на счету футболистов команды 18 проходов соперников на дриблинге. Для сравнения: у «Реала» с Вини в составе в туре только 11, у «Барселоны» с Ямалем – 9. Особый матч? Да. Но даже в сезонном зачете «Валенсия» в топ-6 лучших клубов по этому аспекту. Причем все 5 команд, которые лучше нее, имеют и среднее владение в сезоне выше. «Летучие мыши» по последнему показателю вне топ-10 таблицы. Но как свое время контроля реализуют... А еще это работает: «Валенсия» №2 в Испании по количеству заработанных пенальти (8) в сезоне ЛЛ. «Алавес» обыграла (3:2) именно благодаря 11-метровому. Потому что эстетика в Испании поощряется.

Иногда футбол простой

Когда играешь в футбольные менеджеры, то часто стараешься быть самым умным: придумать лучшую тактику, выжать максимум из своего состава, удивить оппонента изысканным решением... И все это имеет место и приносит пользу – но не является обязательным. «Атлетико» переиграл «Сосьедад» (3:2) благодаря тому, что Симеоне выпустил на поле Гонсалеса. Все. Профильный левый вингер в этом сезоне уже играл и высоко на родном фланге, и защитником там же, и даже в центре под форвардом. Куда бросил его Диего теперь? На правый, противоположный фланг обороны. Чтобы тот врывался в центр штрафной и пробивал. Логика? Оставила чат. Но сработало: в активе Николаса аж 2 забитых гола. За предыдущие 35 выходов на поле в сезоне имел суммарно только 1. Все выглядит так, будто Диего выпустил Гонсалеса на позицию просто чтобы справа был футболист. Так и одолел команду, у которой на тот момент было только 1 поражение в 10 последних турах Ла Лиги. Иногда футбол – это очень просто.

Золотой гол

Шок: Эрнесто Вальверде не знает современных правил футбола. Искренне уверен, что каждый матч играют до первого забитого гола. По крайней мере, такое впечатление складывается по выступлениям команды из Бильбао в этом сезоне. Со старта розыгрыша Ла Лиги и провела против «классического» испанского трио топов 4 матча в чемпионате – и ни в одном не отличились обе команды. Еще «Атлетик» вылетал со счетом 0:5 из Суперкубка Испании, из Кубка – с двумя поражениями по 0:1. Каждый матч коллектива можно выключать сразу, как в нем будет открыт счет: интрига относительно результата исчезает. Так произошло и в этот раз, когда «Атлетик» пропустил от «Барселоны» (0:1). После этого – 4 удара на пару команд за 20 с лишним минут, в створ – 0. А вы говорите, что статистические тренды неважны: можно было выключить еще на 68 и сэкономить время. В следующий раз будете знать.

Только в Ла Лиге

Лишь в чемпионате Испании можно увидеть матч «Реала» против «Барселоны». Но это вы уже знаете. Менее очевидное: только в Примере можно посмотреть легендарную дуэль форвардов-столбов. Таких становится все меньше в топ-футболе, но в Испании таких любят до сих пор. Настолько, что те играют в основе. Иногда – друг против друга. Знатоки уже знают, о каком матче речь: «Осасуна» играла с «Мальоркой». На двоих команды набрали 16 выигранных верховых дуэлей, но больше одной имеют только 2 футболиста. Да, 190-сантиметровый Будимир и 194-сантиметровый Мурики. Оба становились адресатами для длинных пасов. На обоих бросали кроссы. Оба нанесли по удару головой в матче! Иронично: оба забили, однако каждый – без применения головы. У одного на счету дубль, у другого – спасительный гол на 90+3 (2:2). Главные звезды поединка. А разве могло быть иначе? В матче столбов в лиге столбов решают столбы. Есть в этом что-то очень правильное...

О других матчах

Чтобы я перестал хвалить деда Пеллегрини и его футбол в каждом втором обзоре тура, его «Бетис» на этот раз проиграл «Хетафе» (0:2). Так что теперь, хвалить футбол Бордаласа? «Леванте» и «Жирона» сыграли уникальный матч со счетом 1:1. «Севилья» и «Райо» сыграли еще более уникальный матч, счет – 1:1. Но самый уникальный поединок тура провели «Эспаньол» и «Овьедо», его финал – ничья 1:1. Благодаря этим спонтанным порывам уникальности аж 8 из 10 команд второй половины таблицы набрали очки, однако аж 7 – ровно по пункту. Упрощу: кандидаты на вылет потеряли неделю и «выбросили» 1 тур в мусорную корзину. Ближе к сохранению прописки не стали. Еще и зрителей результативным футболом и топ-развязками не порадовали: а зачем тогда вообще играли? Вот мотивация «Эльче» понятна: он всегда играет для болельщика. В этом туре благодаря такому подходу уступил «Вильярреалу» (1:2). Если вылетит, то его единственного будем вспоминать с любовью.

Сборная тура

Победный удар Ямаля на 68 минуте стал последним для «Барселоны» в матче с «Атлетиком» – это многое говорит о выступлении команды в эти выходные. Мало моментов, мало футбола, мало минут у Педри на поле (видите корреляцию?), поэтому единственный представитель каталонцев в нашей сборной недели – их вратарь Гарсия. Совершил «всего лишь» 3 сейва из пределов штрафной, но к ним добавил несколько удачных выходов из ворот после подач и выносов. Надежность на втором этаже мы ценим – поэтому с ней и сухарем в составе. Чтобы создать идеальный паритет, берем также ровно одного футболиста из состава «Реала». Герой команды в матче – Вальверде, но лучшим был Чуамени. Тот не только забил, но и 7 отборов и перехватов сделал. Если бы не он, мадридцы бы, может, горели 0:2 еще до перерыва и забитый уругвайца не сделал бы погоды.

Взяли опорника? Теперь возьмем атакующего полузащитника. Эту миссию доверяем Рейне из «Овьедо». Его команда слаба и играет в недостаточно хороший футбол для сохранения прописки в Ла Лиге, однако благодаря его голу едва не победила в гостях крепкий «Эспаньол». У игрока не только забитый, но и больше всего в составе команды отборов (4). Берем: в нашей команде будет и творить, и помогать в игре без мяча. А творец впереди нам ой как понадобится, ведь наши форварды – прямолинейные Будимир и Мурики. Да, пара столбов. Но какая! Целых 3 гола на двоих в туре, выигранные верховые, заработанные фолы, 3 отбора и 2 выноса... Дубль и спасительный мяч. Алло, Ямаль и Вини? Мы заняты, не можем говорить. С этой парой нападающих будем властвовать на втором этаже. Ногами, если что, будут забивать другие. Например, Гонсалес из «Атлетико». У нас будет стартовать как правый вингер, потому что ему самому вроде как вообще все равно.

Левый вингер – Рока из «Жироны». Неделями пишу, что каталонцам не хватает инициативных футболистов в атаке. Так вот: этот за 35 минут на поле нанес 4 удара по воротам. А забитым на 90+3 спас свою команду от поражения. Ну наконец-то Ванату и Цыганкову кто-то помогает! За это берем в состав. В туре слабых выступлений центральных защитников к нашей команде присоединятся Комерт из «Валенсии» и Лежен из «Райо». У первого забитый гол, поэтому вопросов по поводу его присутствия в составе не возникает. Второй не отличился, но выполнил 12 действий в обороне и раз спас команду от пропущенного отбором в последний момент. Поверим в него. Но не только в него из состава «Райо»: также берем в команду недели левого защитника команды Эспино. 2 отбора, 3 перехвата, 2 выноса и 2 заблокированных удара – действительно сильный матч в обороне. А, чуть не забыл: он еще и единственный гол «Вальекано» в матче забил. Дальним ударом, кстати.

Правый защитник и последний элемент нашей мозаики – Маффео из «Мальорки». Команда пропустила дважды – аргумент против него. А вот 11 действий в обороне – уже за. Да и вообще: Маффео выполнил больше всех и кроссов, и ключевых пасов в составе команды. Так что нет, успевал не только в защите. Настолько продуктивного защитника должны иметь в составе. А руководить этой командой, конечно, будет Диего Симеоне. Во-первых, потому что смог мотивировать «Атлетико» перед ЛЧ сыграть в футбол в матче чемпионата Испании. Как доказал поединок с «Овьедо» недельной давности (первый удар в створ на 90+4), это ой как нелегко. Во-вторых, за решение бросить Гонсалеса на правый фланг защиты с особыми полномочиями на мяче. Такое могло прийти в голову любому, кто не хочет думать слишком долго и тяжело. Но у кого-либо такие смелые решения не работают на регулярной основе, а у Диего – да. Берем за топ-интуицию.

4-4-2 (широкий ромб): Гарсия («Барселона») – Эспино («Райо»), Лежен («Райо»), Комерт («Валенсия»), Маффео («Мальорка») – Рока («Жирона»), Чуамени («Реал Мадрид»), Гонсалес («Атлетико»), Рейна («Овьедо») – Будимир («Осасуна»), Мурики («Мальорка»)

Игрок недели – Гонсалес («Атлетико»)

Тренер недели – Симеоне («Атлетико»)

Факты тура:

– 12 матчей теперь составляет серия «Сосьедада» с забитыми голами в чемпионате Испании. Дольше только у «Барселоны». Одна из лучших атак Испании после Нового года;

– 0 поражений у «Севильи» в 3 турах после дисквалификации ее тренера. Ее нынешняя серия из матчей, в которых она набирает очки, уже достигает 5 – рекорд сезона. Отсутствие наставника в технической зоне идет на пользу. Его там не будет еще 4 игровых недели;

– 11 сухих побед одержала «Барселона» в чемпионате Испании в этом сезоне. Потратила на это 27 туров. В прошлый раз справилась с задачей всего за 33. Вот вам и разница между Щенсным и Гарсией;

– 6 футболистов этого тура Ла Лиги забили после выхода на замену. Почти все играли в разных матчах, поэтому в эти выходные в Испании в 50% поединков забивал хотя бы 1 игрок, который начинал со скамейки запасных. Лига не только столбов, но и топ-замен от тренеров;

– 26 футболистов забивали в Примере в этот уик-энд. 22 игрока ассистировали. Интересное совпадение: это 48 разных исполнителей. Ни один не записал на свой счет и гол, и голевой пас. Вот это я понимаю четкое распределение обязанностей.

Выступления наших

«Жирона» переиграла «Леванте» в футбол, но спаслась только потому, что Рока забил свой первый гол с августа. Повезло. В составе мало нацеленных на чужие ворота игроков, поэтому этот парень с 4 ударами за 35 минут на поле должен быть в старте. Цыганкову, грубо говоря, некому, кроме Ваната, ассистировать. У Влада же такой стиль игры, что без забитых голов у него «пустая» статистика: 0 оборонительных действий, 0 ударов и 0 пасов под удары. Но оставался на поле все 90 минут – это признание тренером необходимости Ваната команде в трудные для нее моменты. Приятно. Цыганков, кстати, также играл до конца. Успел нанести 4 удара и отдать 3 паса под попытки партнеров. Без голевых действий, но матч в актив себе занести может. Результат 1:1 с «Леванте» – плоховатый, но стратегически более чем приемлем для каталонцев: удалось сохранить +9 очков форы над оппонентом в таблице. Еще неделю можно не нервничать. Пока судья снова не даст стартовый свисток...

