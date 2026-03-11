Тренер украинской сборной получил должность в структуре Полесья

Украинский тренер Валерий Кривенцов, который является ассистентом Ии Андрущак в женской сборной, получил должность в структуре житомирского «Полесья». Об этом сообщил Футбол 24.

52-летний специалист возглавил команду «ОФКИП-Полесье» U-17, где будет работать с молодыми игроками и готовить к матчам Элит-лиги Национальной лиги будущего.

Стороны договорились о сотрудничестве до завершения нынешнего сезона. Во время карьеры футболиста Кривенцов выступал за «Шахтер», донецкий и запорожский «Металлурги», луцкую «Волынь» и «Актобе» (Казахстан).

В 2006 году повесил бутсы на гвоздь и перешел к работе тренера – возглавлял команды «Ильичевца», луганской «Зари», харьковского «Металлиста 1925» и черновицкой «Буковины».