Ждут в Европе. Талантливый футболист Динамо поразил иностранного скаута
Яцек Кулиг остался в восторге от игры и прогресса украинского форварда Матвея Пономаренко
Бельгийский скаут Яцек Кулиг остался в восторге от игры и прогресса 20-летнего форварда «Динамо» Матвея Пономаренко, который находится в отличной форме и забил пять голов за последние три игры:
«Матвей Пономаренко – восемь результативных ударов за 640 минут в составе «Динамо» (Киев) в нынешнем сезоне. Игрок, который поразил меня в юношеские годы, наконец-то делает свой большой прорыв в Украине.
Это полноценный нападающий, которого мы почти наверняка увидим однажды в топ-5 лучших лиг Европы», – написал в социальных сетях иностранный скаут.
В сезоне 2025/26 форвард провел 14 матчей во всех турнирах за первую команду (чемпионат, еврокубки) и забил восемь голов. Кроме того, Пономаренко сыграл в восьми поединках за U-19, где записал на свой счет восемь результативных ударов и один ассист.
Matviy Ponomarenko - 8 goals in 640 minutes for Dynamo Kyiv this season.— Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) March 11, 2026
A player who impressed me a lot during his youth years is finally making his big breakthrough in Ukraine.
A complete forward who we will almost certainly see in Europe’s top five leagues one day. 🇺🇦💎 pic.twitter.com/2HJ6JulmG7
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь – о том, как пропустил Евро-2012
В услугах 20-летнего защитника Тараса Михавко заинтересованы несколько клубов Премьер-лиги
щоб глянути на нашого таланта