Ждут в Европе. Талантливый футболист Динамо поразил иностранного скаута

Бельгийский скаут Яцек Кулиг остался в восторге от игры и прогресса 20-летнего форварда «Динамо» Матвея Пономаренко, который находится в отличной форме и забил пять голов за последние три игры:

«Матвей Пономаренко – восемь результативных ударов за 640 минут в составе «Динамо» (Киев) в нынешнем сезоне. Игрок, который поразил меня в юношеские годы, наконец-то делает свой большой прорыв в Украине.

Это полноценный нападающий, которого мы почти наверняка увидим однажды в топ-5 лучших лиг Европы», – написал в социальных сетях иностранный скаут.

В сезоне 2025/26 форвард провел 14 матчей во всех турнирах за первую команду (чемпионат, еврокубки) и забил восемь голов. Кроме того, Пономаренко сыграл в восьми поединках за U-19, где записал на свой счет восемь результативных ударов и один ассист.