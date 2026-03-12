Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ждут в Европе. Талантливый футболист Динамо поразил иностранного скаута
Украина. Премьер лига
Ждут в Европе. Талантливый футболист Динамо поразил иностранного скаута

Яцек Кулиг остался в восторге от игры и прогресса украинского форварда Матвея Пономаренко

Ждут в Европе. Талантливый футболист Динамо поразил иностранного скаута
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Бельгийский скаут Яцек Кулиг остался в восторге от игры и прогресса 20-летнего форварда «Динамо» Матвея Пономаренко, который находится в отличной форме и забил пять голов за последние три игры:

«Матвей Пономаренко – восемь результативных ударов за 640 минут в составе «Динамо» (Киев) в нынешнем сезоне. Игрок, который поразил меня в юношеские годы, наконец-то делает свой большой прорыв в Украине.

Это полноценный нападающий, которого мы почти наверняка увидим однажды в топ-5 лучших лиг Европы», – написал в социальных сетях иностранный скаут.

В сезоне 2025/26 форвард провел 14 матчей во всех турнирах за первую команду (чемпионат, еврокубки) и забил восемь голов. Кроме того, Пономаренко сыграл в восьми поединках за U-19, где записал на свой счет восемь результативных ударов и один ассист.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Матвей Пономаренко
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
MCD-MEL
Якщо чесно то я також був здивований його грою. Дуже сподобався. Наразі я більше схиляюсь до Матвія чим Ваната основним збірної на стики.
Khafre
сьогодні матч динамо в єврокубків, мають приїхати скаути Манчестер сіті та ПСЖ
щоб глянути на нашого таланта
